Рельсы в центре Уральска власти демонтировать не могут
Железнодорожная ветка в центре Уральска, по которой более 20 лет не ездят поезда, стала проблемой для автомобилей. Хозяева путей демонтировать рельсы отказываются, а акимат заасфальтировать их не имеет права.
Речь идет о железнодорожной ветке, которая тянется от железнодорожного вокзала до завода «Зенит» и пересекает улицу Маншук Маметовой (бывш. Мира). В настоящее время рельсы возвышаются над дорожным покрытием на высоту 5-7 см, что представляет для автомобилей существенную трудность. Ирония ситуации состоит в том, что одним концом рельсы упираются в элитный жилой комплекс, на территории которого они закрыты асфальтом. Юрий Ткалун, владелец строительной компании, которая строила жилой комплекс, в разговоре с журналистом сообщил, что во время строительства комплекса он не смог добиться разрешения на демонтаж этих железнодорожных путей.
— Эта ветка состоит на балансе механического завода и завода «Зенит». Оба предприятия уже много лет не эксплуатируют эти железнодорожные пути. Более того, когда мы строили дома, мы пробовали по этой ветке подвезти на стройплощадку стройматериалы, но в ходе обследования выяснилось, что они в аварийном состоянии. По ним просто опасно подавать составы. Как горожанину, мне тоже не нравится «скакать» на своей машине по этим рельсам, но заводы демонтировать их не разрешают, — сказал Юрий Ткалун.
Аким города Нариман Турегалиев в разговоре с журналистом «УН» сказал, что акимат города выступал за демонтаж этих железнодорожных путей, но также не смогли получить на это разрешение.
— Завод «Зенит», на балансе которого находятся пути, демонтировать их отказывается. Руководство предприятия считает, что эта ветка в любой момент может понадобиться. Мы также им указывали на то, что состояние ветки настолько плачевное, что в случае необходимости подать по ним составы не получится. Завод ссылается на то, что в настоящее время не располагает свободными деньгами для ремонта путей. Так как предприятие стратегическое, мы игнорировать их не можем, — сказал аким города.
Вместе с тем он добавил, что вопрос с железнодорожными путями в акимате города уже изучался и в настоящее время власти города пришли к решению.
— В Уральске есть пять таких переездов: в районе остановки «Хлебзавод», то место, которое вы указываете — по улице Тайманова, и в районе улицы Ихсанова (Батурина). Мы сейчас выбрали вариант — оборудовать такие переезды специальными резиновыми переходниками. Мы уже нашли несколько предприятий, которые производят такие буферные переходники. Правда, потребуется время на изготовление проектно-сметной документации, на проведение госзакупок, поставку и монтаж таких изделий. Поэтому в ближайшее время я обещать не буду, что мы решим эту проблему, — сказал Нариман Турегалиев.
конечно их нельзя демонтировать! это же заводские пути! из отремонтировать надо! вы сегодняшним днем живете все, люди! они могут в любое время пригодиться!!!!! головой подумайте!
А за аренду земли бюджет что-то получает?
Есть ли у этих предприятий правоустаеавливающие документы?
А вдруг война?
«А вдруг завтра война, а ламбрекенов нету!»
Да подвели бы асфальтом и всего делов. Переходники, резиновые… когда это будет. Уж коли прям прижмет то откопать их отбойником дело пары часов
а что производит завод? кроме аренды помещений! а если оно стратегическое то по чему там частная собственность ? давайте будим честны все оборудование что там может что то производить уже продано утрачено и морально устарело !завода нет и уже давно !уберите эти рельсы а если не хотят убирать , пусть тогда приведут в порядок и обустроят переезда они же собственники , ах да , переезд в аренду не сдашь же ….таких красных директоров у нас еще много!
Туда камаз шебеня жалко что-ли Акиму?
Там не затрудняется движение, там аварийная ситуация и эту улицу надо закрывать.
Как говорится — » мы мирные люди но наш бронепоезд……»
Ктж может наложить штраф за аварийное состояние переезда.А как тогда разрешили построить жилье на жд полотне?
Надо возле переезда поставить копилку мы водители набросаем туда для резиновых переходников.