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Опубликовано: Вт, Мар 14th, 2017
2 591 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Рельсы в центре Уральска власти демонтировать не могут

Железнодорожная ветка в центре Уральска, по которой более 20 лет не ездят поезда, стала проблемой для автомобилей. Хозяева путей демонтировать рельсы отказываются, а акимат заасфальтировать их не имеет права.

Из-за разрушенного асфальта и торчащих рельс на пересечении улиц Тайманова и Маметовой постоянно появляются кратковременные автомобильные пробки.
Из-за разрушенного асфальта и торчащих рельсов на пересечении улиц Тайманова и Маметовой постоянно появляются кратковременные автомобильные пробки.

Речь идет о железнодорожной ветке, которая тянется от железнодорожного вокзала до завода «Зенит» и пересекает улицу Маншук Маметовой (бывш. Мира). В настоящее время рельсы возвышаются над дорожным покрытием на высоту 5-7 см, что представляет для автомобилей существенную трудность. Ирония ситуации состоит в том, что одним концом рельсы упираются в элитный жилой комплекс, на территории которого они закрыты асфальтом. Юрий Ткалун, владелец строительной компании, которая строила жилой комплекс, в разговоре с журналистом сообщил, что во время строительства комплекса он не смог добиться разрешения на демонтаж этих железнодорожных путей.

— Эта ветка состоит на балансе механического завода и завода «Зенит». Оба предприятия уже много лет не эксплуатируют эти железнодорожные пути. Более того, когда мы строили дома, мы пробовали по этой ветке подвезти на стройплощадку стройматериалы, но в ходе обследования выяснилось, что они в аварийном состоянии. По ним просто опасно подавать составы. Как горожанину, мне тоже не нравится «скакать» на своей машине по этим рельсам, но заводы демонтировать их не разрешают, — сказал Юрий Ткалун.

Аким города Нариман Турегалиев в разговоре с журналистом «УН» сказал, что акимат города выступал за демонтаж этих железнодорожных путей, но также не смогли получить на это разрешение.

— Завод «Зенит», на балансе которого находятся пути, демонтировать их отказывается. Руководство предприятия считает, что эта ветка в любой момент может понадобиться. Мы также им указывали на то, что состояние ветки настолько плачевное, что в случае необходимости подать по ним составы не получится. Завод ссылается на то, что в настоящее время не располагает свободными деньгами для ремонта путей. Так как предприятие стратегическое, мы игнорировать их не можем, — сказал аким города.

Вместе с тем он добавил, что вопрос с железнодорожными путями в акимате города уже изучался и в настоящее время власти города пришли к решению.

— В Уральске есть пять таких переездов: в районе остановки «Хлебзавод», то место, которое вы указываете — по улице Тайманова, и в районе улицы Ихсанова (Батурина). Мы сейчас выбрали вариант — оборудовать такие переезды специальными резиновыми переходниками. Мы уже нашли несколько предприятий, которые производят такие буферные переходники. Правда, потребуется время на изготовление проектно-сметной документации, на проведение госзакупок, поставку и монтаж таких изделий. Поэтому в ближайшее время я обещать не буду, что мы решим эту проблему, — сказал Нариман Турегалиев.

11 комментариев
  1. Ольга Тимофеева:
    14 Март 2017 в 19:32

    конечно их нельзя демонтировать! это же заводские пути! из отремонтировать надо! вы сегодняшним днем живете все, люди! они могут в любое время пригодиться!!!!! головой подумайте!

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  2. Дмитрий:
    14 Март 2017 в 20:18

    А за аренду земли бюджет что-то получает?
    Есть ли у этих предприятий правоустаеавливающие документы?

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  3. Аноним:
    14 Март 2017 в 20:55

    А вдруг война?

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  4. 95-96:
    14 Март 2017 в 21:04

    «А вдруг завтра война, а ламбрекенов нету!»

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  5. Карласон:
    14 Март 2017 в 22:12

    Да подвели бы асфальтом и всего делов. Переходники, резиновые… когда это будет. Уж коли прям прижмет то откопать их отбойником дело пары часов

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  6. Алехан:
    14 Март 2017 в 22:44

    а что производит завод? кроме аренды помещений! а если оно стратегическое то по чему там частная собственность ? давайте будим честны все оборудование что там может что то производить уже продано утрачено и морально устарело !завода нет и уже давно !уберите эти рельсы а если не хотят убирать , пусть тогда приведут в порядок и обустроят переезда они же собственники , ах да , переезд в аренду не сдашь же ….таких красных директоров у нас еще много!

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  7. 7777777:
    14 Март 2017 в 23:28

    Туда камаз шебеня жалко что-ли Акиму?

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  8. Шофер:
    15 Март 2017 в 1:08

    Там не затрудняется движение, там аварийная ситуация и эту улицу надо закрывать.

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  9. ГОРОЖАНИН!!!:
    15 Март 2017 в 8:02

    Как говорится — » мы мирные люди но наш бронепоезд……»

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  10. Нур:
    15 Март 2017 в 8:53

    Ктж может наложить штраф за аварийное состояние переезда.А как тогда разрешили построить жилье на жд полотне?

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  11. Дмитрий:
    15 Март 2017 в 9:25

    Надо возле переезда поставить копилку мы водители набросаем туда для резиновых переходников.

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