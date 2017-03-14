Рельсы в центре Уральска власти демонтировать не могут

Железнодорожная ветка в центре Уральска, по которой более 20 лет не ездят поезда, стала проблемой для автомобилей. Хозяева путей демонтировать рельсы отказываются, а акимат заасфальтировать их не имеет права.

Из-за разрушенного асфальта и торчащих рельсов на пересечении улиц Тайманова и Маметовой постоянно появляются кратковременные автомобильные пробки.

Речь идет о железнодорожной ветке, которая тянется от железнодорожного вокзала до завода «Зенит» и пересекает улицу Маншук Маметовой (бывш. Мира). В настоящее время рельсы возвышаются над дорожным покрытием на высоту 5-7 см, что представляет для автомобилей существенную трудность. Ирония ситуации состоит в том, что одним концом рельсы упираются в элитный жилой комплекс, на территории которого они закрыты асфальтом. Юрий Ткалун, владелец строительной компании, которая строила жилой комплекс, в разговоре с журналистом сообщил, что во время строительства комплекса он не смог добиться разрешения на демонтаж этих железнодорожных путей.

— Эта ветка состоит на балансе механического завода и завода «Зенит». Оба предприятия уже много лет не эксплуатируют эти железнодорожные пути. Более того, когда мы строили дома, мы пробовали по этой ветке подвезти на стройплощадку стройматериалы, но в ходе обследования выяснилось, что они в аварийном состоянии. По ним просто опасно подавать составы. Как горожанину, мне тоже не нравится «скакать» на своей машине по этим рельсам, но заводы демонтировать их не разрешают, — сказал Юрий Ткалун.

Аким города Нариман Турегалиев в разговоре с журналистом «УН» сказал, что акимат города выступал за демонтаж этих железнодорожных путей, но также не смогли получить на это разрешение.

— Завод «Зенит», на балансе которого находятся пути, демонтировать их отказывается. Руководство предприятия считает, что эта ветка в любой момент может понадобиться. Мы также им указывали на то, что состояние ветки настолько плачевное, что в случае необходимости подать по ним составы не получится. Завод ссылается на то, что в настоящее время не располагает свободными деньгами для ремонта путей. Так как предприятие стратегическое, мы игнорировать их не можем, — сказал аким города.

Вместе с тем он добавил, что вопрос с железнодорожными путями в акимате города уже изучался и в настоящее время власти города пришли к решению.

— В Уральске есть пять таких переездов: в районе остановки «Хлебзавод», то место, которое вы указываете — по улице Тайманова, и в районе улицы Ихсанова (Батурина). Мы сейчас выбрали вариант — оборудовать такие переезды специальными резиновыми переходниками. Мы уже нашли несколько предприятий, которые производят такие буферные переходники. Правда, потребуется время на изготовление проектно-сметной документации, на проведение госзакупок, поставку и монтаж таких изделий. Поэтому в ближайшее время я обещать не буду, что мы решим эту проблему, — сказал Нариман Турегалиев.