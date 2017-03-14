Содержание акимата города обходится уральцам в 130 миллионов тенге

На эту сумму чиновникам обеспечивают служебный автотранспорт, безопасность и связь.

Редакция «УН» решила выяснить, насколько дорого нам обходятся чиновники, и направила журналистский запрос в акимат города Уральска.

— В акимате Уральска работают 34 госслужащих, — пишет в ответе на обращение пресс-секретарь акима города Арсен Губашев. – Заработный фонд сотрудников акимата в прошлом году составил 48 миллионов тенге, а в этом году — 53 миллиона тенге.

Также Губашев сообщил, что на балансе акимата числятся 5 служебных автомобилей, затраты на содержание которых составляют порядка полутора миллионов тенге.

Порядка трёх миллионов тенге затрачивается на услуги связи и интернет, — пишет Губашев. – Более одного миллиона тенге уходит на обеспечение чиновников канцелярскими принадлежностями.

Из ответа акимата следует, что на командировочные и служебные разъезды в прошлом году должностные лица потратили чуть больше трех миллионов тенге, а вот в этом году собираются потратить всего миллион шестьсот тысяч тенге.

— Для обеспечения безопасности в акимате установлено видеонаблюдение, охранная, пожарная, тревожная сигнализации, — сообщает Арсен Губашев. – Оплата за эти меры безопасности составила 357 тысяч тенге за 2016 год.