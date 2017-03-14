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Опубликовано: Вт, Мар 14th, 2017
1 060 ЗКО / Картина дня

Содержание акимата города обходится уральцам в 130 миллионов тенге

На эту сумму чиновникам обеспечивают служебный автотранспорт, безопасность и связь.

ур

 

Редакция «УН» решила выяснить, насколько дорого нам обходятся чиновники, и  направила журналистский запрос в акимат города Уральска.

— В акимате Уральска работают 34 госслужащих, — пишет в ответе на обращение пресс-секретарь акима города Арсен Губашев. – Заработный фонд сотрудников акимата в прошлом году составил 48 миллионов тенге, а в этом году — 53 миллиона тенге.

Также Губашев сообщил, что на балансе акимата числятся 5 служебных автомобилей, затраты на содержание которых составляют порядка полутора миллионов тенге.

Порядка трёх миллионов тенге затрачивается на услуги связи и интернет, — пишет Губашев. – Более одного миллиона тенге уходит на обеспечение чиновников канцелярскими принадлежностями.

Из ответа акимата следует, что на командировочные и служебные разъезды в прошлом году должностные лица потратили чуть больше трех миллионов тенге, а вот в этом году собираются потратить всего миллион шестьсот тысяч тенге.

— Для обеспечения безопасности в акимате установлено видеонаблюдение, охранная, пожарная, тревожная сигнализации, — сообщает Арсен Губашев. – Оплата за эти меры безопасности составила 357 тысяч тенге за  2016 год.

 

6 комментариев
  1. Санек:
    14 Март 2017 в 17:42

    53 млн. тенге делим на 34 гос служащих = 1.558.823 тенге средняя зар. плата. (ну наверное с учетом налогов)

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    • Ханек:
      14 Март 2017 в 19:07

      САНЕК!! Эту сумму дели на 12 месяцев!!!)) Это мизер, у нас госслужащие получают копейки! Надо поднимать зарплату, а потом удивляемся откуда коррупция!

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  2. Барыс:
    14 Март 2017 в 19:52

    Какие 34 госслужащих. 4 этажа + нулевой этаж, это что на каждом этаже по 7 человек работают что ли?

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    • житель:
      15 Март 2017 в 9:23

      а ты что думаешь в здании только акимат есть? там есть и другие управления если что!!!

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  3. народ:
    14 Март 2017 в 21:46

    особенно служебные авто, и связь им надо урезать!!! проблемы народа остаются и не решаются, из года в год!!! а зато на акиматовцев бюджет расхода растет с каждым годом! борзеют!!!

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  4. Федябек:
    14 Март 2017 в 22:49

    На такое огромное здания всего 34 человека? Где экономия в жесточайший кризис? Достаточно пол первого этажа, в остальные помещения заселить малоимущие семьи. Нулевое здания под аренду складов или магазины. Они окупять коомунальные расходы здания. О народе нужно думать. Именно за это получают зарплаты из наших налогов

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