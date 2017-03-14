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Опубликовано: Вт, Мар 14th, 2017
459 ЗКО / Картина дня

Сотрудники ДЧС ЗКО: «Ситуация с паводком в норме»

Несмотря на обильные осадки, выпавшие этой зимой в нашем регионе, спасатели утверждают, что большой воды во время паводка не будет.

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— По нашим прогнозам паводковая ситуация будет в норме, — рассказал Марс Отаргалиев, начальник отдела предупреждения ЧС областного Департамента ЧС. – Уровень воды в реках не будет превышать опасных отметок. Так, на реке Урал ожидается, что вода поднимется до 600-700 см при опасном уровне 850 см. На остальных реках ситуация схожая.

На реке Деркул в поселке Белес ожидается, что вода не превысит отметку 460 см при норме 650 см. На реке Чаган (п. Чувашка) – не более 1150 см (при норме до 1300 см).

По словам Марса Отаргалиева, снегозапас на реке Урал, хоть и превышает допустимую норму, – 105 мм (норма 72 мм), угрозы не несет.

— В прошлом году снегозапас был еще больше – 117 сантиметров, но это не стало опасным, — отмечает Отаргалиев. – Тем более, погода в эти дни играет нам на пользу: днем снег тает, ночью вымерзает. Такая погода продлится еще неделю.

 

Половодье начнется:

р. Урал – 26 марта – 1 апреля

р. Деркул – 26 марта – 2 апреля

р. Утва – 25 марта – 31 апреля

р.Чижа 2 – 26 марта – 1 апреля

 

Екатерина Литвякова

Один комментарий
  1. 95-96:
    14 Март 2017 в 21:22

    Конечно, не будет. Снег тает постепенно. Резкого таяния нет.

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