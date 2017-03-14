Погода -15oC
$317.96
338.18
5.39
Опубликовано: Вт, Мар 14th, 2017
3 374 Главная тема / ЗКО

Стали известны подробности обвинения экс-руководителя отдела занятости и социальных программ акимата города

В Уральском уголовном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Айгуль Тукешевой, она обвиняется в присвоении бюджетных средств.

IMG_5130-700x467

По материалам следствия руководитель отдела занятости и социальных программ Айгуль  Тукешева, используя свое служебное положение, переводила на банковский счет своих коллег денежные средства как помощь малоимущим, в размере 30 тысяч тенге. Коллеги в свою очередь обналичивали деньги и передавали Тукешевой. В результате общий ущерб государству составил 180 тысяч тенге, которые Тукешева уже выплатила.

14 марта на судебном заседании обвинитель, учитывая процессуальное соглашение, попросила назначить наказание в виде 5 лет условного срока.

— Учитывая то, что Тукешева полностью признала вину по материалам которые предоставило следствие, назначить ей наказание 5 годам условного срока с пожизненным запретом занимать государственные должности, — сообщила прокурор Берккалиева.

Но подсудимая Тукешева внезапно отказалась от условий процессуального соглашения и попросила суд вернуть дело в прокуратуру для изменения условия соглашения.

— 5 лет это большой срок, более того я уже выплатила ущерб государству. Прошу суд вернуть дело в прокуратуру для изменения условий процессуального соглашения, — обратилась к судье Айгуль Тукешева.

Кроме того, со слов адвоката подсудимой Саяна Жунисбаева, Тукешева помимо ущерба государству, выплатила и судебные издержки в размере 57 тысяч тенге.

Позже выяснилось, что судья направил дело в прокуратуру для изменения условий процессуального соглашения.

Напомним, руководитель отдела занятости была задержана в начале февраля этого года по обвинению по статье 189, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества».

 

9 комментариев
  1. Бауырсак:
    14 Март 2017 в 15:48

    УН как там с аудитом в спорт.орг-х ? Результаты есть? Как там новый руководитель справляется с авгиеаыми конюшнями?

    0
    0
    Ответить
  2. Леля:
    14 Март 2017 в 16:12

    Подскажите пожалуйста может кто знает или такая же проблема,мой муж встал на учет в центр занятости населения в декабре ему платили 2 месяца по 4000 ,он каждые 10 дней отмечался,а в этом месяце сказали что и этого не будет,так как деньги дают только тем кто инвалид или есть дети,он хотел узнать свои права,должно же где-то быть написано про то кому платят и сколько,но они лишь его выгнали и сказали чтобы больше не приходил..Что теперь делать,куда можно обратиться с этим вопросом подскажите пожалуйста..

    0
    0
    Ответить
  3. Леля:
    14 Март 2017 в 16:23

    Почему некоторые люди напишут и у них сразу сообщения отправлены?

    0
    0
    Ответить
  4. 95-96:
    14 Март 2017 в 21:18

    И весь шум из-за 180 тысяч тенге? В то время как некоторые полковники доллары тоннами считают.

    0
    0
    Ответить
  5. Аля:
    14 Март 2017 в 23:15

    180 тысяч это наверно, то что доказали многие же молчат, сколько обращалась за помощью больше 8000 тенге не давали, а тут люди работают еще деньги получают. Мерзость воровать у инвалидов и малоимущих. Противно!

    0
    0
    Ответить
  6. Читатель:
    15 Март 2017 в 0:37

    У этой Тукешевой есть родственники в судебных органах, вот и занизили сумму ущерба. При этом ее очень грамотно они и консультируют. Отсюда и наказание такое. Там далеко все не так! Пусть останутся ее аферы на ее совести, хотя ее у нее давно уже нет!

    0
    0
    Ответить
  7. Шофер:
    15 Март 2017 в 1:12

    180 это то что раскопали, не согласна, тогда реальный срок.

    0
    0
    Ответить
  8. Invalid:
    15 Март 2017 в 8:40

    Ничего с ней не будет, выйдет сухой из воды. У нее очень крутые покровители. А инвалиды пусть будут на ее совести, есть высший суд. Кудайдын кози дурыс болсын!

    0
    0
    Ответить
  9. Кайрат:
    15 Март 2017 в 8:55

    Не смешите мои тапочки, 180 штук это что. Скорее всего и обналичивали чтобы заткнуть рот очередному финпольшику, крушнику или очередному проверяльщику или напрягаловка свыше

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-15
Утром-14.73 ℃
Днем-1.81 ℃
Вечером-3.86 ℃
Ночью-10.33 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1034.5
Скорость ветра2.07 м/с
2017-03-16
Утром-11.2 ℃
Днем-0.17 ℃
Вечером0.11 ℃
Ночью-0.39 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1029.83
Скорость ветра5.02 м/с