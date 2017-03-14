Стали известны подробности обвинения экс-руководителя отдела занятости и социальных программ акимата города

В Уральском уголовном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Айгуль Тукешевой, она обвиняется в присвоении бюджетных средств.

По материалам следствия руководитель отдела занятости и социальных программ Айгуль Тукешева, используя свое служебное положение, переводила на банковский счет своих коллег денежные средства как помощь малоимущим, в размере 30 тысяч тенге. Коллеги в свою очередь обналичивали деньги и передавали Тукешевой. В результате общий ущерб государству составил 180 тысяч тенге, которые Тукешева уже выплатила.

14 марта на судебном заседании обвинитель, учитывая процессуальное соглашение, попросила назначить наказание в виде 5 лет условного срока.

— Учитывая то, что Тукешева полностью признала вину по материалам которые предоставило следствие, назначить ей наказание 5 годам условного срока с пожизненным запретом занимать государственные должности, — сообщила прокурор Берккалиева.

Но подсудимая Тукешева внезапно отказалась от условий процессуального соглашения и попросила суд вернуть дело в прокуратуру для изменения условия соглашения.

— 5 лет это большой срок, более того я уже выплатила ущерб государству. Прошу суд вернуть дело в прокуратуру для изменения условий процессуального соглашения, — обратилась к судье Айгуль Тукешева.

Кроме того, со слов адвоката подсудимой Саяна Жунисбаева, Тукешева помимо ущерба государству, выплатила и судебные издержки в размере 57 тысяч тенге.

Позже выяснилось, что судья направил дело в прокуратуру для изменения условий процессуального соглашения.

Напомним, руководитель отдела занятости была задержана в начале февраля этого года по обвинению по статье 189, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества».