Стали известны подробности обвинения экс-руководителя отдела занятости и социальных программ акимата города
В Уральском уголовном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Айгуль Тукешевой, она обвиняется в присвоении бюджетных средств.
По материалам следствия руководитель отдела занятости и социальных программ Айгуль Тукешева, используя свое служебное положение, переводила на банковский счет своих коллег денежные средства как помощь малоимущим, в размере 30 тысяч тенге. Коллеги в свою очередь обналичивали деньги и передавали Тукешевой. В результате общий ущерб государству составил 180 тысяч тенге, которые Тукешева уже выплатила.
14 марта на судебном заседании обвинитель, учитывая процессуальное соглашение, попросила назначить наказание в виде 5 лет условного срока.
— Учитывая то, что Тукешева полностью признала вину по материалам которые предоставило следствие, назначить ей наказание 5 годам условного срока с пожизненным запретом занимать государственные должности, — сообщила прокурор Берккалиева.
Но подсудимая Тукешева внезапно отказалась от условий процессуального соглашения и попросила суд вернуть дело в прокуратуру для изменения условия соглашения.
— 5 лет это большой срок, более того я уже выплатила ущерб государству. Прошу суд вернуть дело в прокуратуру для изменения условий процессуального соглашения, — обратилась к судье Айгуль Тукешева.
Кроме того, со слов адвоката подсудимой Саяна Жунисбаева, Тукешева помимо ущерба государству, выплатила и судебные издержки в размере 57 тысяч тенге.
Позже выяснилось, что судья направил дело в прокуратуру для изменения условий процессуального соглашения.
Напомним, руководитель отдела занятости была задержана в начале февраля этого года по обвинению по статье 189, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества».
УН как там с аудитом в спорт.орг-х ? Результаты есть? Как там новый руководитель справляется с авгиеаыми конюшнями?
Подскажите пожалуйста может кто знает или такая же проблема,мой муж встал на учет в центр занятости населения в декабре ему платили 2 месяца по 4000 ,он каждые 10 дней отмечался,а в этом месяце сказали что и этого не будет,так как деньги дают только тем кто инвалид или есть дети,он хотел узнать свои права,должно же где-то быть написано про то кому платят и сколько,но они лишь его выгнали и сказали чтобы больше не приходил..Что теперь делать,куда можно обратиться с этим вопросом подскажите пожалуйста..
Почему некоторые люди напишут и у них сразу сообщения отправлены?
И весь шум из-за 180 тысяч тенге? В то время как некоторые полковники доллары тоннами считают.
180 тысяч это наверно, то что доказали многие же молчат, сколько обращалась за помощью больше 8000 тенге не давали, а тут люди работают еще деньги получают. Мерзость воровать у инвалидов и малоимущих. Противно!
У этой Тукешевой есть родственники в судебных органах, вот и занизили сумму ущерба. При этом ее очень грамотно они и консультируют. Отсюда и наказание такое. Там далеко все не так! Пусть останутся ее аферы на ее совести, хотя ее у нее давно уже нет!
180 это то что раскопали, не согласна, тогда реальный срок.
Ничего с ней не будет, выйдет сухой из воды. У нее очень крутые покровители. А инвалиды пусть будут на ее совести, есть высший суд. Кудайдын кози дурыс болсын!
Не смешите мои тапочки, 180 штук это что. Скорее всего и обналичивали чтобы заткнуть рот очередному финпольшику, крушнику или очередному проверяльщику или напрягаловка свыше