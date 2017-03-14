В Уральске появится флагшток высотой 60 метров
Власти города обнародовали эскиз монумента Независимости, который намерены установить на новой площади между 5 и 7 микрорайонами. Монумент будет представлять собой гранитную конструкцию, которую будет венчать флагшток с самым большим государственным флагом.
Информацию о будущем монументе Независимости предоставил отдел строительства акимата города. Все элементы монумента расположены на единой площадке. Центральный элемент площадки имеет пятиугольный пьедестал из 5-ти ступеней, на котором установлен флагшток и две гранитные плиты с текстом и с нотами государственного Гимна Республики Казахстан. Выше будет расположен бронзовый монолит с изображением государственного Герба Казахстана. Выше монумент будет плавно переходить в флагшток высотой 60 метров, на котором будет развеваться государственный Флаг Казахстана размером 7,5 на 15 метров.
По замыслу акимата города, монумент Независимости станет главным архитектурным элементом новой площади. Напомним, что на установку монумента Независимости власти выделили 212 миллионов тенге.
Имидж—это важно и круто, когда побороли безработицу и вообще все прекрасно. Но ребята оглянитесь!!! куча людей бедствует, детдомовцам по закону положено жилье—однако увы для них у бюджета денег нет, тысячи людей в очереди на жилье—среди которых множество социально уязвимых—-но для них нет денег. И так можно перечислять часами. Скажите мне — может я «тугой и не понимаю» — кому нужен этот символ красоты—когда очень много жизненно-важных нерешенных проблем населения. Не понимаю.
Ужас такие деньги выделяют. Лучше бы на благоустройство города выделили бы.
Вы что за дураков нас всех держите что-ли , труба высотой в 60 метров обойдется в 212 лямов. Слов нет.Дайте мне эти деньги я этот монумент сам построю.
Что самое обидно, он через два года начнет падать, и на ремонт выделят еще 211 лямов
Конечно радует что город преображается но удручает что всё вкладывается в одну часть города! Да и дороги наши пугают с каждым годом всё сильней
А может ну его,этот очередной памятник… Может парочку дорого построим или отремонтируем капитально, а?
столько денег….на кусок камня,у нас люди бедствуют, Урал погибает, леса, сельское хозяйство загнулось, во многих аулах и поселках, ни воды не дорог, а чинуши памятники ставят, кому он нужен, ау? вы у народа хоть поинтересуйтесь, что мы хотим для города и села, идиотизм
Я против этого флагштога за 212 миллионов, есть более важные вложения, не время разбозаривать деньги в кризис. Люди надо сделать голосование, кто за и кто против. Кто может сделать электроное голосование, УН просьба сделайте, проведите голосование
От кого незовисимы? )))) эти день отдайте детям (в детский дом) харе воровать, имейте совесть..
Раньше все деньги уходили на Астану, теперь на местный понт. Пора подумать о памятнике этому «ПОНТУ».
Уже сейчас по улицам 2-го рабочего не пройти без резиновых сапог, хотя еще по ночам лужи подмерзают. Нет дорог, нет тротуаров!!! Прискорбно, что этого не хотят замечать городские власти.
100 однокомнатных общаг или 20 однокомнатных квартир, для очень нуждающихся. хотя чинушам видней,они новую тему успешно откатали — пилить бабло через новые памятники..
Вы бы с таким рвением деревья сажали, чтобы тень летом была и зимой меньше ветра.
Деревья с рвением УНИЧТОЖАЮТ. За последние пару лет в городе под корень спилено огромное количество деревьев: на Театральной вдоль Московского рынка, на Кутякова перед ТД Аяжан, на пр.Евразия перед Дианой, на пр.Достык перед типографией, на ул.8 Марта… про правый берег Чагана я даже не говорю — там целый лес уничтожен.
Болашаковцы когда в Европе учатся, в паранже что ли ходят — не видят сколько там зелени? Теперь все убедились, что программа Болашак совершенно бесполезная?
«я памятник себе воздвиг нерукотворный!» — вот так надо жить! и помнить будут веками!
Страна флажков и памятников показушной независимости
Ну депутаты , ну дебилы слов больше нет. Как народу чтото сделать все «Му-Му» , а как пилить деньги с бюджета все довольны. Нафига нам эта Статуя скажите? А она разве 212 млн стоит?
Вот те на!? На больного парня с cложными проблемами позвоночника и практически не ходящего нет денег в бюджете на инвалидность, а на всякие монументы бабла немерено! Платили родители 30 лет налоги, а взамен ничего. Зачем тогда нам платить налоги и пенсионные, если на помощь нашим близким у государство нет денег? Зачем нам кормить чинуш и их семьи?
А сколько денег нужно будет для поддержание этого монумента ? вить на такой высоте ткань самого флага будет быстро приходить в негодность ,или только по праздникам будут наряжать монумент ,так же и сама ткань нужна не хб ,а сколько будет стоить этот флаг? раз в пол года нужно будет менять
Это тока начало. И ежегодно на поддержание памятника будет выделяться 120 милиона тенге.
Я завидовал Актобе. Я за!!!
Когда прекратится этот маразм?? Сколько можно лепить бестолковые сооружения?
У меня вопрос к депутатам маслихата: Этот манумент жизненно необходим для города. Плошадь между 5 и 7 микрорайонами и так уже застроена. Может быть хватит в одно место все до кучи лепить? Многие улицы города не освещены, многие улицы города не заасфальтированы, в некоторых местах нет тротуарных дорожек. Автобусный парк города, позор, возят людей на раритетах! Ну, если манумент облегчит кому то жизнь, то явно не народу!
Предлагаю властям эксперимент, построить это на собранные народные деньги, заодно и узнаем на что способны патриоты завидующие этим безумным идеям.
В этом году 25летие госсимволам нашей страны, так что идея неплохая. Но сумма сильно завышена, можно новерное и попроще сделать
Не нравится независимость РК можете уехать,где лучше.а символ независимости должен стоят.
Нам не нужны памятники! Потратьте эти деньги на очищение, на озеленение нашего города! Столько проблем в городе! Нам не нужна такая Труба, это труба для очередного выведения денег и покупки новой недвижимости????
Памятник за 200 миллионов на это деньги есть в бюджете, а на капительный ремонт старых школ денег нет!!!!!!!! Конечно как всегда понты важнее,чем дети!!!