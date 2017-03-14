В Уральске появится флагшток высотой 60 метров

Власти города обнародовали эскиз монумента Независимости, который намерены установить на новой площади между 5 и 7 микрорайонами. Монумент будет представлять собой гранитную конструкцию, которую будет венчать флагшток с самым большим государственным флагом.

Эскизный проект Монумента Независимости в Уральске

Эскизный проект Монумента Независимости в Уральске

Информацию о будущем монументе Независимости предоставил отдел строительства акимата города. Все элементы монумента расположены на единой площадке. Центральный элемент площадки имеет пятиугольный пьедестал из 5-ти ступеней, на котором установлен флагшток и две гранитные плиты с текстом и с нотами государственного Гимна Республики Казахстан. Выше будет расположен бронзовый монолит с изображением государственного Герба Казахстана. Выше монумент будет плавно переходить в флагшток высотой 60 метров, на котором будет развеваться государственный Флаг Казахстана размером 7,5 на 15 метров.

По замыслу акимата города, монумент Независимости станет главным архитектурным элементом новой площади. Напомним, что на установку монумента Независимости власти выделили 212 миллионов тенге.