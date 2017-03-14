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Опубликовано: Вт, Мар 14th, 2017
1 188 ЗКО / Картина дня

В Уральске при господдержке обновляется общественный транспорт

Два городских пассажироперевозчика – ТОО «ОралАвтоТранс» и ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в конце 2016 года приобрели в кредит по госпрограмме 12 новеньких автобусов.

автобус

— Частично автобусы уже доставлены в Уральск, – сообщил СМИ на встрече в Службе центральных коммуникаций заместитель акима области Игорь Стексов. – На маршруты, насколько мне известно, они ещё не вышли. Эта была совместная инициатива акимата области с фондом «Даму» — поддержать пассажироперевозчиков и дать им возможность взять долгосрочный кредит под низкий процент на обновление автопарка (кредиты выданы под 8,5% годовых, информацию по суммам и срокам их возврата замакима не озвучил – прим. ред.).

Ещё один уникальный, по словам Стексова, проект реализуется при господдержке в Зелёновском районе – это этно-туристический комплекс «Саят», где помимо спортивно-оздоровительного лагеря будет полный спектр конных развлечений – обучение езде на лошадях, иппотерапия, конные шоу.

ребёнок на лошади

— Местный предприниматель (его фамилию спикер не озвучил) взял при поддержке фонда «Даму» кредит в сумме 200 миллионов тенге (под те же самые 8,5% годовых) и уже приступил к возведению данного комплекса, — отметил Игорь Стексов. – Предположительный срок запуска данного проекта – 2017-2018 годы.

На 2017 год в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020» будет продолжена работа по оказанию финансовой помощи бизнесменам, решившим взять кредит на развитие бизнеса. На эти цели запланированы 1,6 млрд. тенге (в 2016 году – 1,5 млрд. тенге) – на субсидирование процентной ставки по кредитам (это 1,4 млрд. тенге), на частичное гарантирование кредита.

— Среди наиболее значимых проектов, которые были поддержаны в прошлом году, можно назвать строительство птицефабрики на 3000 голов/час ТОО «Жайык Агро Ltd», расширение производства нефтегазового оборудования ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», реконструкцию цеха по производству безалкогольной продукции АО «Нуржанар», строительство химической производственной базы ТОО «Топан», – высказался Стексов. – Со своей стороны хочу обратиться к бизнесменам области: не нужно бояться пользоваться инструментами господдержки, сейчас механизм получение кредита с субсидированной процентной ставкой предельно автоматизирован – вы обращаетесь в фонд «Даму» с хорошей идеей для развития бизнеса, подаёте заявку в банк на кредитование и ждёте, когда Региональный координационный совет рассмотрит и одобрит вашу заявку. Наши заседания проходят каждую неделю, всегда открыто и прозрачно, мы приветствуем, когда на них присутствуют представители СМИ. Мы ждём от бизнесменов области хороших, сильных проектов и готовы их поддержать!

Людмила КАЛАШНИКОВА   

  СПИСОК

 участников заседания регионального координационного совета,
утвержденный постановлением акимата ЗКО  (это те, кто решает, какой проект получит господдержку)         

                                                                                                                                                

1. СТЕКСОВИгорь Валерьевич  заместитель акима области, председатель Совета
2.  САТКАНОВ Миржан Мунайдарович руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области, заместитель председателя Совета
3. ИБРАИМОВБакдаулет Талгатович заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития  Западно-Казахстанской области, секретарь Совета
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
4. КАИРШИННурлан Серикович  директор Палаты предпринимателей ЗКО
5. АЙҒОЖА-ҰЛЫКөшербай  директор ТОО «ЗЕНИТТЕХСЕРВИС» — оператор консорциума машиностроительных компаний ЗКО
6. БАЛТАЕВЕржан Талгатович  председатель  правления  АО «НК СПК «Орал»
7. ВАСИЛЕЦАлексей Андреевич директор ТОО «Василец»
8. ИДЕНОВЕрбол Асылбекович директор регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Западно-Казахстанской области
9. ИСТЕЛЮЕВАнис Карисович президент правления объединения юридических лиц  «Ассоциация   предпринимателей  Западно-Казахстанской области»
10. КАБАНОВДастан Жомартович  начальник оперативного отдела Департамента национального бюро по противодействию коррупции по  Западно-Казахстанской области»
11. КАЙДАРОВБауыржан  Наурызгалиевич заместитель руководителя департамента государственных доходов по  Западно-Казахстанской области
12. ЛАВРЕНТЬЕВ Борис Георгьевич  директор ОЮЛ «Ассоциация по поддержке малого и среднего бизнеса «Ақжол»
13. МАХМУДОВА Шолпан Жуматаевна директор ассоциации «Центр малого бизнеса»

 

 

                           

3 комментария
  1. NVP:
    14 Март 2017 в 17:24

    «…можно назвать строительство птицефабрики на 3000 голов/час…»
    3000 голов/час — это как? 3000 цыплят в час выводится или 3000 голов в час отрубается?
    Если 3000 голов в час перерабатывается, то где же столько кур набраться?

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  2. Talgat_mechanic:
    14 Март 2017 в 17:33

    — Местный предприниматель (его фамилию спикер не озвучил) взял при поддержке фонда «Даму» кредит в сумме 200 миллионов тенге
    ___________________________________
    c Зеленовского района может только владелей Белес-Агро

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  3. NVP:
    14 Март 2017 в 19:04

    1. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области;
    2. Палата предпринимателей ЗКО;
    3. АО «НК СПК «Орал»;
    4. Объединение юридических лиц «Ассоциация предпринимателей Западно-Казахстанской области»;
    5. ОЮЛ «Ассоциация по поддержке малого и среднего бизнеса «Ақжол»;
    6. Ассоциация «Центр малого бизнеса».
    Ни фига себе, сколько их. Что-то сразу вспомнилась пословица про семь нянек и ребенка без глаз.
    Они друг друга не дублируют?

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