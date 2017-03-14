В Уральске при господдержке обновляется общественный транспорт

Два городских пассажироперевозчика – ТОО «ОралАвтоТранс» и ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в конце 2016 года приобрели в кредит по госпрограмме 12 новеньких автобусов.

— Частично автобусы уже доставлены в Уральск, – сообщил СМИ на встрече в Службе центральных коммуникаций заместитель акима области Игорь Стексов. – На маршруты, насколько мне известно, они ещё не вышли. Эта была совместная инициатива акимата области с фондом «Даму» — поддержать пассажироперевозчиков и дать им возможность взять долгосрочный кредит под низкий процент на обновление автопарка (кредиты выданы под 8,5% годовых, информацию по суммам и срокам их возврата замакима не озвучил – прим. ред.).

Ещё один уникальный, по словам Стексова, проект реализуется при господдержке в Зелёновском районе – это этно-туристический комплекс «Саят», где помимо спортивно-оздоровительного лагеря будет полный спектр конных развлечений – обучение езде на лошадях, иппотерапия, конные шоу.

— Местный предприниматель (его фамилию спикер не озвучил) взял при поддержке фонда «Даму» кредит в сумме 200 миллионов тенге (под те же самые 8,5% годовых) и уже приступил к возведению данного комплекса, — отметил Игорь Стексов. – Предположительный срок запуска данного проекта – 2017-2018 годы.

На 2017 год в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020» будет продолжена работа по оказанию финансовой помощи бизнесменам, решившим взять кредит на развитие бизнеса. На эти цели запланированы 1,6 млрд. тенге (в 2016 году – 1,5 млрд. тенге) – на субсидирование процентной ставки по кредитам (это 1,4 млрд. тенге), на частичное гарантирование кредита.

— Среди наиболее значимых проектов, которые были поддержаны в прошлом году, можно назвать строительство птицефабрики на 3000 голов/час ТОО «Жайык Агро Ltd», расширение производства нефтегазового оборудования ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», реконструкцию цеха по производству безалкогольной продукции АО «Нуржанар», строительство химической производственной базы ТОО «Топан», – высказался Стексов. – Со своей стороны хочу обратиться к бизнесменам области: не нужно бояться пользоваться инструментами господдержки, сейчас механизм получение кредита с субсидированной процентной ставкой предельно автоматизирован – вы обращаетесь в фонд «Даму» с хорошей идеей для развития бизнеса, подаёте заявку в банк на кредитование и ждёте, когда Региональный координационный совет рассмотрит и одобрит вашу заявку. Наши заседания проходят каждую неделю, всегда открыто и прозрачно, мы приветствуем, когда на них присутствуют представители СМИ. Мы ждём от бизнесменов области хороших, сильных проектов и готовы их поддержать!

Людмила КАЛАШНИКОВА

СПИСОК

участников заседания регионального координационного совета,

утвержденный постановлением акимата ЗКО (это те, кто решает, какой проект получит господдержку)