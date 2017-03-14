В Уральске при господдержке обновляется общественный транспорт
Два городских пассажироперевозчика – ТОО «ОралАвтоТранс» и ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в конце 2016 года приобрели в кредит по госпрограмме 12 новеньких автобусов.
— Частично автобусы уже доставлены в Уральск, – сообщил СМИ на встрече в Службе центральных коммуникаций заместитель акима области Игорь Стексов. – На маршруты, насколько мне известно, они ещё не вышли. Эта была совместная инициатива акимата области с фондом «Даму» — поддержать пассажироперевозчиков и дать им возможность взять долгосрочный кредит под низкий процент на обновление автопарка (кредиты выданы под 8,5% годовых, информацию по суммам и срокам их возврата замакима не озвучил – прим. ред.).
Ещё один уникальный, по словам Стексова, проект реализуется при господдержке в Зелёновском районе – это этно-туристический комплекс «Саят», где помимо спортивно-оздоровительного лагеря будет полный спектр конных развлечений – обучение езде на лошадях, иппотерапия, конные шоу.
— Местный предприниматель (его фамилию спикер не озвучил) взял при поддержке фонда «Даму» кредит в сумме 200 миллионов тенге (под те же самые 8,5% годовых) и уже приступил к возведению данного комплекса, — отметил Игорь Стексов. – Предположительный срок запуска данного проекта – 2017-2018 годы.
На 2017 год в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020» будет продолжена работа по оказанию финансовой помощи бизнесменам, решившим взять кредит на развитие бизнеса. На эти цели запланированы 1,6 млрд. тенге (в 2016 году – 1,5 млрд. тенге) – на субсидирование процентной ставки по кредитам (это 1,4 млрд. тенге), на частичное гарантирование кредита.
— Среди наиболее значимых проектов, которые были поддержаны в прошлом году, можно назвать строительство птицефабрики на 3000 голов/час ТОО «Жайык Агро Ltd», расширение производства нефтегазового оборудования ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», реконструкцию цеха по производству безалкогольной продукции АО «Нуржанар», строительство химической производственной базы ТОО «Топан», – высказался Стексов. – Со своей стороны хочу обратиться к бизнесменам области: не нужно бояться пользоваться инструментами господдержки, сейчас механизм получение кредита с субсидированной процентной ставкой предельно автоматизирован – вы обращаетесь в фонд «Даму» с хорошей идеей для развития бизнеса, подаёте заявку в банк на кредитование и ждёте, когда Региональный координационный совет рассмотрит и одобрит вашу заявку. Наши заседания проходят каждую неделю, всегда открыто и прозрачно, мы приветствуем, когда на них присутствуют представители СМИ. Мы ждём от бизнесменов области хороших, сильных проектов и готовы их поддержать!
Людмила КАЛАШНИКОВА
СПИСОК
участников заседания регионального координационного совета,
утвержденный постановлением акимата ЗКО (это те, кто решает, какой проект получит господдержку)
|1.
|СТЕКСОВИгорь Валерьевич
|—
|заместитель акима области, председатель Совета
|2.
|САТКАНОВ Миржан Мунайдарович
|—
|руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области, заместитель председателя Совета
|3.
|ИБРАИМОВБакдаулет Талгатович
|—
|заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области, секретарь Совета
|ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
|4.
|КАИРШИННурлан Серикович
|—
|директор Палаты предпринимателей ЗКО
|5.
|АЙҒОЖА-ҰЛЫКөшербай
|—
|директор ТОО «ЗЕНИТТЕХСЕРВИС» — оператор консорциума машиностроительных компаний ЗКО
|6.
|БАЛТАЕВЕржан Талгатович
|—
|председатель правления АО «НК СПК «Орал»
|7.
|ВАСИЛЕЦАлексей Андреевич
|—
|директор ТОО «Василец»
|8.
|ИДЕНОВЕрбол Асылбекович
|—
|директор регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Западно-Казахстанской области
|9.
|ИСТЕЛЮЕВАнис Карисович
|—
|президент правления объединения юридических лиц «Ассоциация предпринимателей Западно-Казахстанской области»
|10.
|КАБАНОВДастан Жомартович
|—
|начальник оперативного отдела Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области»
|11.
|КАЙДАРОВБауыржан Наурызгалиевич
|—
|заместитель руководителя департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области
|12.
|ЛАВРЕНТЬЕВ Борис Георгьевич
|—
|директор ОЮЛ «Ассоциация по поддержке малого и среднего бизнеса «Ақжол»
|13.
|МАХМУДОВА Шолпан Жуматаевна
|—
|директор ассоциации «Центр малого бизнеса»
«…можно назвать строительство птицефабрики на 3000 голов/час…»
3000 голов/час — это как? 3000 цыплят в час выводится или 3000 голов в час отрубается?
Если 3000 голов в час перерабатывается, то где же столько кур набраться?
— Местный предприниматель (его фамилию спикер не озвучил) взял при поддержке фонда «Даму» кредит в сумме 200 миллионов тенге
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c Зеленовского района может только владелей Белес-Агро
1. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области;
2. Палата предпринимателей ЗКО;
3. АО «НК СПК «Орал»;
4. Объединение юридических лиц «Ассоциация предпринимателей Западно-Казахстанской области»;
5. ОЮЛ «Ассоциация по поддержке малого и среднего бизнеса «Ақжол»;
6. Ассоциация «Центр малого бизнеса».
Ни фига себе, сколько их. Что-то сразу вспомнилась пословица про семь нянек и ребенка без глаз.
Они друг друга не дублируют?