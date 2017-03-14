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Опубликовано: Вт, Мар 14th, 2017
2 158 ЗКО / Картина дня

В ЗКО уволен чиновник, переложивший ответственность за тендерные махинации на мышей

Руководитель Акжаиского отдела образования Мереке Зиналиев освобожден от занимаемой должности за проступок, дискредитирующий государственную службу.

мыща

 

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Прокуратура Акжаиского района провела проверку отдела образования на предмет соблюдения законности тендерных процедур, — значится в пресс-релизе прокуратуры. – В ходе проверки были установлены грубейшие нарушения законодательства. В частности, руководитель отдела Мереке Зиналиев заключил договор на приобретение новогодних подарков для детей из  малоимущих семей с предпринимателями без проведения конкурса госзакупок. В связи с этим в адрес акима района внесено представление об устранении нарушении законности, по результатам рассмотрения которого Зиналиев освобождён от  занимаемой  должности.

Напомним, ранее Мереке Зиналиев был уличен в тендерных махинациях. Областной диссовет обвинил чиновника в том, что он закупил новогодние подарки без тендерных процедур. Зиналиев свою вину признал, сказав в свое оправдание то, что подарки, купленные ранее съели мыши.

3 комментария
  1. Абеке:
    14 Март 2017 в 16:11

    Вот прокуратура молодца, таких чиновников средней руки щелкают как семечки. Правда когда вопрос касается акима покупающего дорогой внедорожник, якобы центру досуга района!!! ( это же издевательство перед законом, малообеспеченными семьями, безработными и просто перед налогоплательщиками) тут они сразу в позу страуса становятся.

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  2. Talgat_mechanic:
    14 Март 2017 в 17:21

    Акмарал, вы все жгете в заголовках))))

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  3. Акмарал:
    14 Март 2017 в 20:03

    Афтар жот

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