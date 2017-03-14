В ЗКО уволен чиновник, переложивший ответственность за тендерные махинации на мышей

Руководитель Акжаиского отдела образования Мереке Зиналиев освобожден от занимаемой должности за проступок, дискредитирующий государственную службу.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Прокуратура Акжаиского района провела проверку отдела образования на предмет соблюдения законности тендерных процедур, — значится в пресс-релизе прокуратуры. – В ходе проверки были установлены грубейшие нарушения законодательства. В частности, руководитель отдела Мереке Зиналиев заключил договор на приобретение новогодних подарков для детей из малоимущих семей с предпринимателями без проведения конкурса госзакупок. В связи с этим в адрес акима района внесено представление об устранении нарушении законности, по результатам рассмотрения которого Зиналиев освобождён от занимаемой должности.

Напомним, ранее Мереке Зиналиев был уличен в тендерных махинациях. Областной диссовет обвинил чиновника в том, что он закупил новогодние подарки без тендерных процедур. Зиналиев свою вину признал, сказав в свое оправдание то, что подарки, купленные ранее съели мыши.