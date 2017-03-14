В ЗКО уволен чиновник, переложивший ответственность за тендерные махинации на мышей
Руководитель Акжаиского отдела образования Мереке Зиналиев освобожден от занимаемой должности за проступок, дискредитирующий государственную службу.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Прокуратура Акжаиского района провела проверку отдела образования на предмет соблюдения законности тендерных процедур, — значится в пресс-релизе прокуратуры. – В ходе проверки были установлены грубейшие нарушения законодательства. В частности, руководитель отдела Мереке Зиналиев заключил договор на приобретение новогодних подарков для детей из малоимущих семей с предпринимателями без проведения конкурса госзакупок. В связи с этим в адрес акима района внесено представление об устранении нарушении законности, по результатам рассмотрения которого Зиналиев освобождён от занимаемой должности.
Напомним, ранее Мереке Зиналиев был уличен в тендерных махинациях. Областной диссовет обвинил чиновника в том, что он закупил новогодние подарки без тендерных процедур. Зиналиев свою вину признал, сказав в свое оправдание то, что подарки, купленные ранее съели мыши.
Вот прокуратура молодца, таких чиновников средней руки щелкают как семечки. Правда когда вопрос касается акима покупающего дорогой внедорожник, якобы центру досуга района!!! ( это же издевательство перед законом, малообеспеченными семьями, безработными и просто перед налогоплательщиками) тут они сразу в позу страуса становятся.
Акмарал, вы все жгете в заголовках))))
Афтар жот