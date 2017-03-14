В ЗКО в некоторых районах за год не было ни одного обращения граждан в общественные советы

А на всю область исследователи насчитали за год функционирования общественных советов 76 обращений граждан и юридических лиц.

В октябре-ноябре 2016 года экспертная группы выполнила мониторинг в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий, направленных на расширение участия НПО в развитии системы общественного мониторинга в западном регионе Казахстана».

Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, один из исследователей, указывая на мизерность обращений граждан в общественные советы, делает нелицеприятные выводы.

— Произошло бюрократическое извращение, которое свело практически к нулю весь перспективный потенциал проекта. Стабильный покой местных чиновников оказался более приоритетен, нежели польза дела и политические расчеты высшего руководства.

Состав общественных советов тщательно подбирался исполнительными органами власти. Рабочая комиссия по формированию общественного совета ЗКО не допустила известных гражданских активистов в состав ОС.

Отсюда пассивность самих членов общественных советов. Большинство из них выдвинули свои кандидатуры не в силу внутренних побуждений, а потому что их настоятельно попросила это сделать исполнительная власть. Мероприятия, проводимые общественными советами, формальные, они избегают поднимать важные для общества вопросы.

Мы проанализировали возрастной состава членов районных, городского и областного общественных советов (ОС) области. Увидели, что их состав представлен преимущественно людьми среднего и старшего поколения. К примеру, в Бурлинском районном ОС из 29 членов 15 человек пенсионного возраста. Преклонный возраст и проблемы со здоровьем не позволяют работать в общественном совете в полную силу.

Отсутствие в некоторых районах обращений граждан в общественный совет объясняется и отсутствием информированности населения о функционировании общественного совета, а также неверием людей в возможность решения ими проблем.

Закон Республики Казахстан «Об общественных советах» был принят второго ноября 2015 года. Основной причиной возникновения такого института, как общественные советы, на мой взгляд, являлось осознание Акордой крайне низкого уровня коммуникационной связи между властью и обществом. Общественные советы задумывались как диалоговая площадка между исполнительными органами власти и гражданами страны.

Во-вторых, само создание общественных советов было призвано нанести свежий слой краски на изрядно поблекший перед ОБСЕ демократический фасад нашего государства.

В-третьих, общественные советы могли бы несколько приглушить острое недовольство оппозиционно настроенных граждан, которым искусственно преградили путь в органы представительной власти — маслихаты. Пока я могу констатировать, что все задуманное провалено местными властями.

Мы отметили как недостаток и небольшое представительство НПО в общественных советах. А ведь именно в неправительственных организациях фокусируются наиболее активные граждане.

Закон «Об общественных советах» явно сырой и недоработанный, так как отсутствует механизм ротации членов общественного совета, не прописаны источники финансирования деятельности общественных советов.

Основным направлением деятельности общественных советов должны стать мониторинг социально-экономической ситуации в регионе, анализ проблем, выработка рекомендаций по их решению. Но в нынешнем своем положении им не стать эффективным органом, стабилизирующим общественную ситуации в регионах.

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