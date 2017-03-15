Начальник облспорта требовал 40% «откат» с тренеров

Сегодня в городском уголовном суде были допрошены свидетели по делу о взятке экс-руководителем управления физической культуры и спорта Тимуром Шаяхметовым.

В суде выяснилось, что руководитель отдела высоких достижений Акжол Ишанов собирал деньги с тренеров ДЮСШ и руководителей отдела спорта районов и города, взамен обещая покровительство руководителя облспорта Тимура Шаяхметова. Сам Шаяхметов свою вину не признает.

Ишанов который непосредственно собирал «откаты» от денег, выделенных на учебно-тренировочные сборы и поездку Шаяхметова в командировку в Астану рассказал в суде, что делал это по прямому приказу Шаяхметова.

— Когда он (Шаяхметов) пришел к нам в управление начал ругать всех, говорил, что будет работать по другой системе. Потом начал требовать деньги с отделов спорта области по 25 тысяч тенге за то, чтобы их отчеты были приняты, — рассказал суду Ишанов.

По словам Ишанова, за выделенные деньги на УТС и другие командировки спортсменов он требовал по 40 процентов откатов.

— Он мог отменить любое перечисление денег спортсменам, поэтому, тренеры боялись и соглашались на такой «октат», — сообщил Ишанов.

В суде также был допрошен тренер ДЮСШа Шкирман, он сообщил, что передал через Ишанова 340 тысяч тенге в качестве «отката» за переведенные деньги на УТС.

— Мне были переведены 694 тысячи тенге, 40 процентов я отдал Ишанову. Потом раздал 20 своим спортсменам по 17 тысяч тенге, половину положенного, — рассказал тренер.

В ответ прокурор рассказал о досудебном допросе, в котором Шкирман сказал, что деньги он передавал для Шаяхметова. Но в суде Шкирман отказался подтверждать данные показания ранее в прокуратуре.

— Я тогда был испуган, волновался. Я не знал, что деньги для Шаяхметова. Ишанов мне не говорил, что деньги для руководителя облспорта — сказал Шкирман.

Ишанов в свою очередь уверяет, что говорил Шкирману, о том, что деньги для Шаяхметова.

— Я сказал ему, что передам деньги начальнику, Шкирман даже попросил еще раз выделить деньги на УТС и он еще раз отдаст 40 процентов для Шаяхметова, — сказал Ишанов.

Прокурор поинтересовался у Шкирмана, о том, как он потом отчитывался в бухгалтерии за недостающие 40 процентов, которые передал Ишанову.

— Вы получили деньги на проведение УТС 694 тысячи, 340 тысяч отдали Ишанову. Но отчет Вы все равно должны сдать как 694 тысячи. Как отчитались?, — спросил прокурор.

— Я пришел в бухгалтерию, отдал свой отчет и сказал, что отдал деньги Ишанову, бухгалтерия вопросов не задавала, — сказал Ишанов.

Далее суд вызвал еще двух свидетелей, которые тоже рассказали о передаче 40 процентов от суммы перечисленных денег на УТС в качестве отката Ишанову, думая, что передают Шаяхметову.

Кроме того, в суде выяснилось, что сам Ишанов был задержан национальным бюро по противодействию коррупции в момент получения денег от тренера ДЮСШа в кафе «Лада». Сразу же, на следующий день, Ишанов написал заявление, что деньги предназначались для начальника облспорта Шаяхметова.

— Почему Вы не написали заявление на Шаяхметова до того как Вас поймали сотрудники национального бюро? — спросил адвокат Саян Жунисбаев.

— Я боялся, что меня выкинут с работы, — ответил Ишанов.

Сам Шаяхметов в суде сказал, что не знал о 40 процентах, которые забирал его коллега, Ишанов и никаких поборов с тренеров не было. Более того со слов Шаяхметова он стал руководителем облспорта августе прошлого года и право подписи получил через три месяца.

Напомним, в декабре прошлого года со взяткой был задержан руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Тимур Шаяхметов.

Азамат Муханов