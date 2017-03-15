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Опубликовано: Ср, Мар 15th, 2017
177 Картина дня / Мир

ООН сообщила о почти 10 тысячах погибших в Донбассе

В ходе военных действий на востоке Украины пострадали более 33 тысяч человек, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

Ситуация в Шахтерске Донецкой области

о данным ООН, в ходе конфликта на востоке Украины погибли не менее 9,94 тысячи человек. Еще 23,5 тысячи человек получили ранения в ходе военных действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, представленном в Киеве в среду, 15 марта.

При этом число погибших среди гражданского населения превышает две тысячи человек, раненых — от семи до девяти тысяч, сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. Остальные погибшие и раненые — на счету украинских вооруженных сил и сепаратистов. По словам Фрейзер, исследование проводилось с 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года.

Немецкая волна

Один комментарий
  1. .:
    15 Март 2017 в 19:45

    пока всех сепаратистов-колорадов не уничтожат так и будет

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