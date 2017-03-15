Отстраненная от власти в Южной Корее экс-президент страны вызвана на допрос

Отправленная в отставку с поста президента Южной Кореи Пак Кын Хе вызвана на допрос 21 марта в 9:30 по местному времени, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение прокуратуры. Юристы экс-президента подтвердили, что получили уведомление о дате и будут сотрудничать со следствием.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента, в связи с предательством доверия народа и грубым нарушением закон. Выборы нового лидера должны пройти в течение 60 дней – 9 мая.

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, находящейся сейчас под арестом, для оказания давления на крупный бизнес страны. Цой Сун Силь вменяется вымогательство у предпринимателей 77,4 млрд вон ($65,7 млн), которые переводились в ее фонду. Следствие полагает, что от ее действий пострадали такие компании как Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён был арестован по подозрению в коррупции, своей вины он не признает.