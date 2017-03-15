Погода -15oC
$317.96
338.18
5.39
Опубликовано: Ср, Мар 15th, 2017
10 Картина дня / Мир

Отстраненная от власти в Южной Корее экс-президент страны вызвана на допрос

Отправленная в отставку с поста президента Южной Кореи Пак Кын Хе вызвана на допрос 21 марта в 9:30 по местному времени, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение прокуратуры. Юристы экс-президента подтвердили, что получили уведомление о дате и будут сотрудничать со следствием.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента, в связи с предательством доверия народа и грубым нарушением закон. Выборы нового лидера должны пройти в течение 60 дней – 9 мая.

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, находящейся сейчас под арестом, для оказания давления на крупный бизнес страны. Цой Сун Силь вменяется вымогательство у предпринимателей 77,4 млрд вон ($65,7 млн), которые переводились в ее фонду. Следствие полагает, что от ее действий пострадали такие компании как Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён был арестован по подозрению в коррупции, своей вины он не признает.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-15
Утром-14.73 ℃
Днем-1.81 ℃
Вечером-3.86 ℃
Ночью-10.33 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1034.5
Скорость ветра2.07 м/с
2017-03-16
Утром-11.2 ℃
Днем-0.17 ℃
Вечером0.11 ℃
Ночью-0.39 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1029.83
Скорость ветра5.02 м/с