Расходы садовых товариществ по ЗКО станут прозрачными

Заместитель акима города Мирболат Нуржанов дал предписание председателю Городского общества садоводов- огородников Алексею Саблину обеспечить прозрачность всех доходов и расходов садовых товариществ города.

Поводом для такого решения стало обращение в акимат жителей дачного массива «Ёлочка», который в народе называют первой дачной. Жители «Ёлочки» обвиняют своего казначея в том, что он укрывает от них информацию о том, куда расходуются средства за электроэнергию и членские взносы. Из- за этой непрозрачности, совершенно неожиданным для населения стало уведомление от АО «Батысэнергоресурсы», что их дачи будут отрезаны от электроэнергии, поскольку за жильцами накопился долг в 896 тысяч тенге. Сами жители утверждают: За свет они платят регулярно и даже больше, чем необходимо. Возмущение людей дошло до предела и они направились на приём к замакиму города Уральска Мирболату Нуржанову. В кабинете чиновника собралась инициативная группа жильцов из 6 человек, председатель городского общества садоводов Алексей Саблин, высшее руководство АО «Батысэнергоресурсы» и казначей «Ёлочки» Надежда Пищик.

— Мы считаем, что такой долг накопился из-за того, что казначеи, которые у нас за последний год менялись трижды, кладут деньги, собранные за свет в свой карман, — говорит лидер инициативной группы жильцов «Ёлочки» Снежана Мукашева. – Мы платим по 15 тенге за киловатт энергии, а в «Батысэнергоресурсы» наш казначей Надежда Пищик платит по 11 тенге за киловатт.

Казначей «Ёлочки» Надежда Пищик данный факт не отрицает, и объясняет это следующим образом:

В августе этого года, я была принята на работу в качестве казначея, тогда долг за свет у садового товарищества составлял 527 тенге. На 1 февраля долг составляет 896 тысяч тенге. Это связано с тем, что 20% населения отказываются платить за свет, поэтому мы вынуждены собирать за свет больше чем положено, чтобы хоть как-то закрыть долги.

В ответ на справедливое возмущение жителей, что в таком случае долг должен не расти, а наоборот уменьшаться, женщина ответила, что не хочет общаться с хамами.

Кроме всего прочего жильцы поставили замакима в известность о том, что на их дачах твориться бесправие. В частности, с 2013 года в садовом товариществе происходит постоянная смена казначеев, и каждый из них продаёт государственные земли на территории дач. Всего, по словам жильцов «Ёлочки» за 4 года было продано 86 земельных участков.

Заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов взял ситуацию под личный контроль, при этом посоветовал жителям дачного массива создать ревизионную комиссию, для того, чтобы самим контролировать деятельность казначея и председателя.

Уменьшаться ли после этого долги у жильцов «Ёлочки», и прекратиться ли произвол казначеев и председателей покажет время.

Напомним, чуть больше года назад, постоянные жители «Ёлочки» уже боролись с проблемой долгов и выходили на акцию протеста, перекрыв при этом автотрассу в районе первой дачной, чтобы как-то обратить внимание властей на себя.

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