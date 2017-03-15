Рельсы в центре Уральска директор «Зенита» демонтировать отказался из-за опыта 1941 года

Директор завода «Зенит» объяснил почему он не разрешает демонтировать рельсы в центре Уральска, которые мешают автомобилистам. По его словам они нужны на случай войны и переложил ответственность за судьбу этой ветки на городской акимат.

Журналисты «Уральской недели» созвонились с руководителями Уральского механического завода и завода «Зенит», чтобы выяснить почему они не разрешают демонтировать железнодорожную ветку, которая проходит через центр города. Анатолий Смирнов, первый заместитель директора завода «УМЗ» отвечая на вопрос журналиста сказал, что их предприятие не имеет никакого отношения к этим рельсам:

— Мы только «за» то, чтобы эти пути были демонтированы. Дело в том, что железнодорожная ветка от вокзала и до завода «Зенит» принадлежит этому заводу. Те пути, и в том числе территория под ними также являются собственностью завода «Зенит». Нам они не нужны, мы их не используем. Считаю, что их давно уже нужно было убрать.

А вот в ходе разговора с Вячеславом Валиевым, директором завода «Зенит» выяснилось, что предприятие эту железнодорожную ветку не эксплуатирует давно, но и демонтировать не разрешает, на случай непредвиденных обстоятельств. При этом сам Вячеслав Валиев утверждает, что произошло это из-за того, что акимат города отдал под жилую застройку территорию, которая находится в непосредственной близости от железнодорожной ветки. Ниже мы приводим аудиозапись телефонного разговора с Вчеславом Валиевым.

Напомним, что накануне аким города Нариман Турегалиев, комментируя журналисту «УН» жалобы автовладельцев на ухабы на месте пересечения улицы Маншук Маметовой с указанной железнодорожной веткой, заявил, что власти не могут заасфальтировать или демонтировать этот переезд из-за несогласия администрации завода «Зенит».