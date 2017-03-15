Рельсы в центре Уральска директор «Зенита» демонтировать отказался из-за опыта 1941 года
Директор завода «Зенит» объяснил почему он не разрешает демонтировать рельсы в центре Уральска, которые мешают автомобилистам. По его словам они нужны на случай войны и переложил ответственность за судьбу этой ветки на городской акимат.
Журналисты «Уральской недели» созвонились с руководителями Уральского механического завода и завода «Зенит», чтобы выяснить почему они не разрешают демонтировать железнодорожную ветку, которая проходит через центр города. Анатолий Смирнов, первый заместитель директора завода «УМЗ» отвечая на вопрос журналиста сказал, что их предприятие не имеет никакого отношения к этим рельсам:
— Мы только «за» то, чтобы эти пути были демонтированы. Дело в том, что железнодорожная ветка от вокзала и до завода «Зенит» принадлежит этому заводу. Те пути, и в том числе территория под ними также являются собственностью завода «Зенит». Нам они не нужны, мы их не используем. Считаю, что их давно уже нужно было убрать.
А вот в ходе разговора с Вячеславом Валиевым, директором завода «Зенит» выяснилось, что предприятие эту железнодорожную ветку не эксплуатирует давно, но и демонтировать не разрешает, на случай непредвиденных обстоятельств. При этом сам Вячеслав Валиев утверждает, что произошло это из-за того, что акимат города отдал под жилую застройку территорию, которая находится в непосредственной близости от железнодорожной ветки. Ниже мы приводим аудиозапись телефонного разговора с Вчеславом Валиевым.
Напомним, что накануне аким города Нариман Турегалиев, комментируя журналисту «УН» жалобы автовладельцев на ухабы на месте пересечения улицы Маншук Маметовой с указанной железнодорожной веткой, заявил, что власти не могут заасфальтировать или демонтировать этот переезд из-за несогласия администрации завода «Зенит».
на все готовы, лишь бы дороги не строить. Что нельзя сделать нормальный переезд, что вы вцепились в эти рельсы ??
Нужна земля, вот за нее можно получить бабло, вот и хотят снести рельсы. А случись стратегическая необходимость, эти рельсы за два часа не восстановить.
Видимо речь идёт о домах сданных примерно в 2010 годы.По своему он прав они стоят почти у ж/д путей.А вдруг завтра война и вновь там начнут делать вооружение.И нужны будут подъездные пути.Короче,у нас многое делается через ж@пу.По бумагам у нас есть уже всё. Мы кушаем свои тепличные овощи.Дороги такие,что даже рулить не надо. Есть колея,из неё не выедешь.И много чего,а денег у людей нет
Лукпан, я так понимаю Валиев не против ?
А вообще зачем там асфальт ? Выложите фото переезда на арматурном заводе. Такие же рельсы, между ними уложены еще несколько штук и ВСЁ !!!!
Резиновые переходники, зачем ? Просто положите старые рельсы списаные между этих путей. Там в длину достаточно одной. По ширине, штук 7-8.
Зачем демонтировать? Неужели нельзя сделать так асфальт, чтобы можно было спокойно эти рельсы переезжать? В районе самого завода такие же рельсы, нормально переезжаются. Ок, тут ухабы из-за рельс, но блин у нас тогда по всему городу везде рельсы что ли???? Буквально в этом же квадрате и с одной и другой стороны рельс дорога, нет, не дорога, а ЯМА (поверхность луны и та ровнее,) дорога, кстати,ведет к скорой помощи. У нас, какимат, как обычно, спихивает на других проблемы, которые решать должны они. Мы налоги, простите, не заводу платим. Раньше я плевалась на самарские и саратовские дороги, сейчас «браво!» наконец-то обогнали соседей! Скоро бизнес у шиномонтажников попрет.