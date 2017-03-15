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Опубликовано: Ср, Мар 15th, 2017
604 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Спросите все о ЕНТ по «Прямой линии» у директора филиала Национального центра по тестированию

16 марта, с 15.00 по 17.00 часов, в редакции «Уральской недели» на «Прямой линии» будет отвечать на вопросы наших читателей Аскар Аманбаев, директор филиала национального центра тестирования в ЗКО 

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Аман Аманбаев

Что в этом году изменилось в порядке прохождения ЕНТ? Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы поступить на грант? Как можно будет обжаловать результаты ЕНТ? Эти и многие другие вопросы можно будет задать во время «Прямой линии».

Звоните нам по телефону в редакции: 51-06-78,

или присылайте свои вопросы на электронную почту: uralskweek2001@gmail.com

«Прямая линия» будет идти в порядке онлайн-трансляции здесь на сайте

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