Спросите все о ЕНТ по «Прямой линии» у директора филиала Национального центра по тестированию
16 марта, с 15.00 по 17.00 часов, в редакции «Уральской недели» на «Прямой линии» будет отвечать на вопросы наших читателей Аскар Аманбаев, директор филиала национального центра тестирования в ЗКО
Что в этом году изменилось в порядке прохождения ЕНТ? Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы поступить на грант? Как можно будет обжаловать результаты ЕНТ? Эти и многие другие вопросы можно будет задать во время «Прямой линии».
Звоните нам по телефону в редакции: 51-06-78,
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«Прямая линия» будет идти в порядке онлайн-трансляции здесь на сайте