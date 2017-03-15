В Уральске власти на Наурыз организовывают ярмарку по продаже дешёвой сельхозпродукции

Эта ярмарка будет организована 18-19 марта на улице Ихсанова, она приурочена к празднованию Наурыз мейрамы.

— Ярмарка будет проходить с 9 до 15 часов. В ней примут участие фермеры и предприятия по переработке сельхозпродукции со всей области, — сообщил «УН» пресс-секретарь акима города Арсен Губашев. – Вся продукция будет реализовываться по ценам самих производителей, дешевле, чем на рынках города.

Губашев отметил, что торговые места будут предоставлены фермерам и сельхозпереработчикам бесплатно. На время проведения ярмарки улица Ихсанова — от проспекта Достык до улицы Курмангазы — будет закрыта для движения автотранспорта.

Людмила КАЛАШНИКОВА