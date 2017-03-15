Погода -10oC
$319.02
339.05
5.4
Опубликовано: Ср, Мар 15th, 2017
932 ЗКО / Картина дня

В Уральске власти на Наурыз организовывают ярмарку по продаже дешёвой сельхозпродукции

Эта ярмарка будет организована 18-19 марта на улице Ихсанова, она приурочена к празднованию Наурыз мейрамы.

ярмарка

Фото из архива «УН» — Осенняя ярмарка на ул. Ихсанова

— Ярмарка будет проходить с 9 до 15 часов. В ней примут участие фермеры и предприятия по переработке сельхозпродукции со всей области, — сообщил «УН» пресс-секретарь акима города Арсен Губашев. – Вся продукция будет реализовываться по ценам самих производителей, дешевле, чем на рынках города.

Губашев отметил, что торговые места будут предоставлены фермерам и сельхозпереработчикам бесплатно. На время проведения ярмарки улица Ихсанова  — от проспекта Достык до улицы Курмангазы — будет закрыта для движения автотранспорта.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Один комментарий
  1. 123:
    15 Март 2017 в 22:55

    Мяса и яйца поболее привезите а то вечно народ стоит за ними в очереди а их на всех не хватает.картошечки лучку маркошечки с погрибов везите не скупитесь а то потом выкидывать будете если пропадёт.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-15
Утром-10 ℃
Днем-10 ℃
Вечером-10 ℃
Ночью-10 ℃
Влажность71 %
ДавлениеhPa 1030.62
Скорость ветра4.47 м/с
2017-03-16
Утром-8.33 ℃
Днем0.47 ℃
Вечером0.11 ℃
Ночью-2.67 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1029.23
Скорость ветра4.75 м/с