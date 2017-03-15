В ЗКО резко выросло количество предприятий, имеющих задолженность по пенсионным взносам

Так, по сравнению с началом 2014 года, число фирм и организаций, которые не делают обязательные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд за своих сотрудников, увеличилось почти на тысячу.

В Департаменте госдоходов по ЗКО «УН» сообщили, что задолженность по обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ на начало марта 2017 года имеют 2312 предприятия.

На 1 января 2016 года таких должников по пенсионке по области было 1472 юрлица, а в январе 2015 года – 1337. Как отметили в департаменте госдоходов, по сравнению с январём 2014 года, количество агентов, имеющих долги перед ЕНПФ, увеличилось на 962.

— По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность по пенсионным взносам составила 142,6 миллиона тенге, — ответил нам заместитель руководителя областного департамента госдоходов Бауыржан Кайдаров. — Долги по обязательным пенсионным взносам бездействующих предприятий – 50,9 миллиона тенге. Наиболее крупные из них: у «ПМК-8» (это филиал дочернего строительно-монтажного ОАО «Спецгазремстрой») – это 6,7 млн. тенге, ТОО «Катализатор» — 5,3 млн. тенге, ТОО «Казахлакрица» — 5 млн. тенге, ТОО «Жаикстроймонтаж» — 4,3 млн. тенге, ТОО «Спецгазремстрой» — 3,5 млн. тенге.

