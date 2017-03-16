Больше 50 вопросов поступило на «Прямую линию» с директором филиала национального центра по тестированию (ЕНТ)
Около полусотни читателей «Уральской недели» воспользовались возможностью задать вопрос Аману АМАНБАЕВУ, директору филиала национального центра по тестированию по «Прямой линии». Еще два десятка вопросов редакция приняла на электронную почту и в свои аккаунты в социальных сетях.
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