Больше 50 вопросов поступило на «Прямую линию» с директором филиала национального центра по тестированию (ЕНТ)

Около полусотни читателей «Уральской недели» воспользовались возможностью задать вопрос Аману АМАНБАЕВУ, директору филиала национального центра по тестированию по «Прямой линии». Еще два десятка вопросов редакция приняла на электронную почту и в свои аккаунты в социальных сетях.

Посмотреть видеозапись «Прямой линии» можно ЗДЕСЬ

Полная стенограмма «Прямой линии» будет опубликована в следующем номере газеты «Уральская неделя». Рады сообщить вам, что нашу газету можно получить на свою электронную почту, оформив ЗДЕСЬ подписку . Это сделать просто и легко! Это ваша поддержка нашей редакционной политики. Не забудьте указать адрес своей электронной почты.