Шпекбаев назвал самые коррумпированные госорганы

Акиматы являются самыми коррумпированными структурами, сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Самые коррупционные — это акиматы, это органы внутренних дел, Министерство сельского хозяйства, Комитет государственных доходов Министерства финансов. Это наиболее коррумпированные структуры, где нужно сегодня принимать самые серьезные меры по их предупреждению и профилактике», — заявил Шпекбаев, отвечая на вопросы журналистов на Конгрессе гражданских инициатив Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. По его словам, решением этих проблем могут стать перевод всех госуслуг в электронный формат, а также повышение заработной платы госслужащих и их социального пакета. «Должна быть в первую очередь экономическая мотивация. А в целом стоит вопрос по усилению персональной ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции», — добавил он.

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