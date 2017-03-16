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Опубликовано: Чт, Мар 16th, 2017
201 Главная тема / Уральская неделя - архив

Все про ЕНТ: идет «Прямая линия» директора филиала Национального центра по тестированию

В редакции «Уральской недели» на «Прямой линии» на вопросы наших читателей отвечает Аскар Аманбаев, директор филиала национального центра тестирования в ЗКО 

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Что в этом году изменилось в порядке прохождения ЕНТ? Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы поступить на грант? Как можно будет обжаловать результаты ЕНТ? Эти и многие другие вопросы можно будет задать во время «Прямой линии».

Звоните нам по телефону в редакции: 51-06-78,

или присылайте свои вопросы на электронную почту: uralskweek2001@gmail.com

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