Все про ЕНТ: идет «Прямая линия» директора филиала Национального центра по тестированию
В редакции «Уральской недели» на «Прямой линии» на вопросы наших читателей отвечает Аскар Аманбаев, директор филиала национального центра тестирования в ЗКО
Что в этом году изменилось в порядке прохождения ЕНТ? Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы поступить на грант? Как можно будет обжаловать результаты ЕНТ? Эти и многие другие вопросы можно будет задать во время «Прямой линии».
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