У выпускников 2017 года есть возможность дважды пересдать ЕНТ

В этом году выпускники школ, неудачно сдавшие Единое национальное тестирование могут попробовать свои силы еще два раза.

Об этом в ходя «Прямой линии» сообщил руководитель Национального центра тестирования ЗКО Аскар Аманбаев.

— В этом году разрешено сдавать ЕНТ три раза, — рассказал Аскар Аманбаев. – Если абитуриента не устраивает результат тестирования, он сможет пересдать его в августе. Даже если он «завалит» ЕНТ и второй раз, его могут зачислить в вуз, а после первого семестра учебы в вузе он снова будет сдавать тестирование.

Во время «Прямой линии» руководитель западноказахстанского центра тестирования озвучил ряд других нововведений касательно проведения ЕНТ. Обо все этом можно будет прочесть в следующем выпуске газеты «Уральская Неделя», которая выйдет 22 марта. Также можно посмотреть видео трансляции «Прямой линии» на нашем сайте.

Екатерина Литвякова