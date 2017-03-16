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Опубликовано: Чт, Мар 16th, 2017
49 ЗКО / Картина дня

У выпускников 2017 года есть возможность дважды пересдать ЕНТ

В этом году выпускники школ, неудачно сдавшие Единое национальное тестирование могут попробовать свои силы еще два раза.

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Об этом в ходя «Прямой линии» сообщил руководитель Национального центра тестирования ЗКО Аскар Аманбаев.

— В этом году разрешено сдавать ЕНТ три раза, — рассказал Аскар Аманбаев. – Если абитуриента не устраивает результат тестирования, он сможет пересдать его в августе. Даже если он «завалит» ЕНТ и второй раз, его могут зачислить в вуз, а после первого семестра учебы в вузе он снова будет сдавать тестирование.

Во время «Прямой линии» руководитель западноказахстанского центра тестирования озвучил ряд  других нововведений касательно проведения ЕНТ. Обо все этом можно будет прочесть в следующем выпуске газеты «Уральская Неделя», которая выйдет 22 марта. Также можно посмотреть видео трансляции «Прямой линии» на нашем сайте.

Екатерина Литвякова

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