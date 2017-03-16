Удобство с дискриминацией

Асель Истелеева, юрист-практик из Уральска, в суде столкнулась с новшеством, которое стало поводом для написания ею своей авторской колонки. О том, с чем сталкивается гражданин в суде, в ее тексте, который мы сегодня публикуем.

С января 2015 года, в свете введения в действие ряда новых кодифицированных законов РК, также введен в действие новый Гражданский процессуальный Кодекс в Республике Казахстан, большинство норм которого кардинально отличаются от предыдущего процессуального кодекса.

Вместе с тем, в процессе применения нового процессуального кодекса, мы, граждане, неоднократно сталкивались с проблемами применения его норм, искусственно создаваемыми населению самими государственными органами в лице судебной власти.

В частности, речь идет о практическом применении работниками судебных органов норм, касательно «Подача исковых заявлений в суд» вопреки требованиям нового процессуального закона.

На сегодняшний день в судах города Уральск уже устойчиво вошло в практику незаконное требование подачи гражданами исковых заявлений только в электронном формате, т.е. по требованию работников канцелярии судов города граждане должны подавать исковые заявления только через Судебный Кабинет!

Да, примечательно, что созданная электронная система представляет массу удобств, поскольку даже не выходя из дома можно подавать исковое заявление, ходатайство, апелляционную жалобу, прочие документы, и так же через судебный кабинет отслеживать ход передвижения дела…

Однако данное новшество имеет свое обратное негативное последствие для простых граждан города.

В недавнем времени я в городском суде №2 столкнулась с не очень приятной и не понятной ситуацией.

В канцелярии суда стояла пожилая бабушка и хотела подать заявление в суд, но сотрудники канцелярии не приняли исковое заявление со своим однозначным требованием о необходимости подачи искового заявления только через судебный Кабинет в ЦОН!

Меня, как юриста, очень возмутило подобное неоднозначное незаконное требование к пожилой бабушке, так как в соответствии п.1 ст. 148 ГПК РК / Гражданско–процессуального Кодекса Республики Казахстан/ Исковые заявления подаются в суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного документа, на что сотрудники Суда, пропустив данный пункт, видят то, что им удобно для себя, т.е., чтобы принять в письменном формате, им ведь нужно будет самим делать «черновую работу»: сканировать, регистрировать, вносить в судебную базу… и это довольно-таки рутинное занятие, так зачем же это делать, когда можно просто не принять заявление, ссылаясь на данную статью и пусть граждане подают в электронном формате.

Выборочное применение работниками судебных органов норм Закона для своего же удобства становиться серьезной преградой для уязвимых слоев населения, идущих в суды за защитой своих прав и интересов, более того людям преклонного возраста тяжело разобраться, что такое «флэшка»?

Судебный Кабинет? ЭЦП (электронная цифровая подпись), и тд., например эта бабушка, откуда она все это знает, да, можно проехать в ЦОН (Центр обслуживания населения) там есть специалисты и они тебе обязательно помогут, но и это людям преклонного возраста ведь не совсем удобно, дорога, деньги, очередь, а ведь они часто обращаются в суд и получается они вынуждены вот так вот наворачивать круги, чтобы элементарно подать исковое заявление, не говоря про судебную волокиту нашей системы, куда деваться таким людям и они вынуждены обращаться к нам, Юристам, Адвокатам и за представительские услуги надо ведь платить.

Да что уж говорить, даже нам, Юристам бывает накладно подать исковое заявление в электронном формате, так как очень часто Судебный кабинет плохо загружается, а иногда не работает вовсе, а ведь бывают, что «горят» сроки, потому что есть категории дел, где сроки ограниченные, в итоге приходится в дальнейшем уже ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, в связи с тем, что База просто не работала, а Суды у нас напрочь не принимают заявления. Сколько из-за этого я сама лично делала замечание сотрудникам канцелярии, что их такое однозначное требование незаконно, на что они оправдывались тем, что это «Указание сверху и все принимать только в электронном формате», хотя процессуальный закон позволяет подавать исковое заявление и в письменной (бумажной) форме.

Однако, я далека от мысли, что в действительности существует такое негласное незаконное указание «сверху», нарушающее требование процессуального закона и ущемляющие права и интересы граждан, становящемся серьезным препятствием для защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав через суд!

Руководство судебной системы отнесется с пониманием к настоящей публикации и примет исчерпывающие меры для искоренения подобной незаконной практики в канцеляриях судов.

Сотрудник

адвокатской конторы «Серт»

юрист – практик Истелеева А.К.