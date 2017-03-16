В Департаменте по защите прав потребителей по ЗКО пройдёт день открытых дверей

Мероприятие пройдёт завтра, с 9 утра и до конца рабочего дня в здании Департамента.

— Каждый западноказахстанец может обратиться за консультацией по вопросам защиты потребительских прав к нашим специалистам, — приглашает руководитель Департамента по защите прав потребителей, Жайдар Курманов. — Ждём Вас завтра, по адресу: ул.Дины Нурпеисовой ( бывш.ул.Театральная, — прим.ред). Мероприятие приурочено к Всемирному дню защиты потребителей.

Кроме всего прочего руководство Департамента предлагает для читателей «УН» следующую информацию:

Права потребителей в сфере бытового обслуживания

Чтобы Вы знали, как грамотный потребитель, бытовые услуги имеют несколько направлений, это:

ремонт и пошив обуви (включая ортопедическую);

услуги СПА или косметологических салонов;

пошив и ремонт швейных, меховых, трикотажных и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

ремонт бытовых машин и приборов, в том числе ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, проигрывателей, радиол, магнитофонов, холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин, других бытовых машин и приборов;

ремонт и изготовление металлоизделий;

ремонт и изготовление мебели;

химическая чистка и крашение;

услуги прачечных (включая сопутствующие услуги – мелкий ремонт сдаваемых в обработку вещей);

ремонт и строительство жилищ (квартир), гаражей, стоянок;

услуги фотографий и фото – кинолабораторий, включая услуги салонов звукозаписи;

услуги бань и саун;

услуги парикмахерских (включая изготовление париков, шиньонов);

ритуальные услуги (изготовление похоронных принадлежностей, памятников, надгробных плит, цветников, траурных венков и т.д., а также реализация принадлежностей через специальные магазины);

прочие виды бытовых услуг (газификация домов индивидуального сектора, переработка сельскохозяйственной продукции по заказам граждан и др.)

Как оказалось, бытовых услуг очень много и многие из нас, наверное, даже не подозревали, что те или иные услуги относится к бытовым и, что того лучше, регулируются законодательством о защите прав потребителей. Так вот, пользуясь этими услугами, впрочем, как и подобными, вы должны знать, что имеете определенные права, такие как:

право на свободное заключение договоров на оказание услуг;

получение информации об услуге, а также исполнителе;

приобретение безопасной услуги;

свободный выбор услуги;

оказание услуг надлежащего качества, соответствующего обязательным требованиям стандартов, условиям заключенного с потребителем договора, а также информации об оказываемых услугах (выполняемых работах);

безопасность изготовленных (отремонтированных) изделий в течении установленного срока их эксплуатации и других оказанных услуг;

выполнение гарантийных обязательств на изготовление (отремонтированные) изделия, здания (жилье) и другое в течении сроков, предусмотренных в стандарте;

исполнитель обязан оказать услуги в срок, предусмотренные в договоре;

возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненных жизни, здоровью и (или) имуществу в следствии недостатков услуги;

возмещение морального вреда;

Права — это, конечно, хорошо. Но вот когда их нарушают, приходится их отстаивать. Если Вас вопреки Вашим ожиданиям, обслужили некачественно, вы можете потребовать:

безвозмездного устранения недостатков в оказанной услуге;

соответствующего уменьшения вознаграждения за оказанную услугу;

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного оказания услуги;

возмещение своих расходов на устранение недостатков, когда право потребителя устранять их предусмотрено в договоре.

А вот что касается сроков, то в соответствии со ст.34 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», исполнитель обязан выполнить работу или оказать услугу в срок, установленный договором, если иное не установлено законами Республики Казахстан. Вместе с тем, в договоре могут быть определены начальный и конечный срок оказания услуги, а также сроки завершения отдельных этапов работы, то есть промежуточные сроки. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы – сроки начала или окончания оказания услуги и промежуточные сроки, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, то потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

И еще Вы должны знать, что недостатки услуги, обнаруженные в ходе оказания, и недостатки оказанной услуги должны быть устранены в течении десяти календарных дней с момента предъявления соответствующего требования, если иной срок не установлен договором.

За нарушение сроков начала и окончания оказания услуг, а также за нарушение сроков устранения услуг исполнитель обязан уплатить неустойку в размере 1% от стоимости услуг на каждый день просрочки, если иное не установлено договором или законами Республики Казахстан.

Если услугодатель отказывается исправлять допущенные им недостатки, то вы вправе обратиться к нему с письменной претензией, на которую он должен ответить в течение десяти дней, в противном случае Вы можете обратиться в суд.

***В статье использованы материалы с журнала «Ваш эксперт»