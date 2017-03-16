В Уральске мальчика, которого пыталась зарезать мать, органы опеки передали отцу

Сегодня утром, 16 марта, четырёхлетний Богдан ушёл из Центра адаптации несовершеннолетних за руку с отцом и его гражданской супругой Натальей.

— Органы опеки городского отдела образования дали предписание отдать ребёнка родному отцу, хотя заявление на опекунство над Богданом подавала и его родная тётя. Сестра матери, — рассказала «УН» заместитель Центра адаптации несовершеннолетних Гуляйим Сарбаева. – Мальчика у нас в течение всего месяца, пока он был у нас, навещали оба родители – и мама, и папа. Буквально вчера мама приходила к Богдану. Плакала, что очень раскаивается в своём поступке. Она очень надеялась, что сына отдадут под опеку её сестре. Но… органы опеки посчитали, что с отцом (Вячеславом Васильевым – прим. ред.) ребёнку будет безопаснее. Хочу отметить, что мальчик очень любит папу. Когда он приходил к нему, Богданчик бежал ему навстречу, всегда обнимет, поцелует, сам снимет с него куртку. Сегодня мальчик довольный ушёл вместе с Вячеславом и Натальей из ЦАНа. Надеемся, что у них всё сложится хорошо.

Гуляйим Сарбаева отметила, что городской отдел образования, как и обещали органы опеки, помог Вячеславу Васильеву с устройством Богдана в детский сад – ему предоставили место в одном из городских садов.

Нам удалось созвониться с Натальей, гражданской супругой папы Богдана.

— Богдашка – очень хороший мальчик. Но он очень напуган. Мне его очень жалко, — поделилась она своими эмоциями. – У меня самой внучок такого же возраста. Я думаю, что мы с ним подружимся. Славу в его решении забрать сына к себе я поддерживаю. Мы с ним серьёзно поговорили. Это очень большая ответственность – воспитывать ребёнка. Я сама вырастила двоих детей. Знаю, насколько это тяжело. Слава обещает, что будет делать всё, чтобы достойно вырастить сына. И я ему в этом помогу.

Напомним, 4-летний Богдан 12 февраля попал в областную детскую больницу с непроникающей колотой раной в области груди. Его туда привезла мама, которая объяснила, что из-за жизненных неурядиц хотела убить себя и ребёнка. Но… не смогла: когда от удара ножом сын стал кричать, женщина поймала попутку и поехала с ним в травмпункт.

Чуть позже прямо из больницы мальчика перевели в Центр адаптации несовершеннолетних. Как рассказали нам в ЦАНе, родители мальчика объявились у них практически сразу: мама пришла проведать Богдана уже 17 февраля, а отец – на следующий день.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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