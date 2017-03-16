В ЗКО стоимость домов, построенных для жителей Берёзовки, была завышена на 1 млрд. тенге

В центре скандала оказались компания-недропользователь КПО б.в., которая выступает заказчиком при строительстве двух многоэтажных домов, и фирмы-подрядчики ТОО «Фирма АТК» и ТОО «АзияТехСтрой».

На нарушения в области госзакупок обратили внимание в департамент КНБ по ЗКО. Именно их письмо в областной департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции стало поводом для проведения расследования в отношении вышеуказанных фирм.

— В ходе расследования нами было установлено, что в 2016 году компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» в рамках проекта по переселению жителей сёл Берёзовка и Бестау в город Аксай заключила договора на строительство двух монолитных девятиэтажных домов по 153 квартиры с двумя строительными фирмами, — рассказал «УН» заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Нурбол ИСЛЯМОВ.

– Контракт с первой фирмой – ТОО «Фирма АТК» в сумме составил 2 млрд. 427 млн. 023 тысячи тенге. Второй – с фирмой ТОО «АзияТехСтрой» — 2 миллиарда 244 миллиона 948,8 тысяч тенге. Однако когда мы обратились с запросом в филиал РГП «Госэкспертиза», то выяснили, что по проекту строительство жилого девятиэтажного дома №1 оценивается в сумму 1 миллиард 828 миллионов 450 тысяч тенге, а строительство девятиэтажного дома №2 – в сумму 1 миллиард 800 миллионов 458 тысяч тенге. Разница между проектной суммой и заявленной по тендеру составила 1 миллиард тенге! Это огромные деньги. На них можно построить большую хорошую школу или несколько детских садов.

Ислямов отмечает, что за объяснениями они обратились и к фирме-заказчику КПО б.в. и строителям-подрядчикам. Но обьяснения, почему разница между проектной и тендерной ценой оказалась настолько громадной, от них не получили.

— И в КПО, и в строительных фирмам нам заявили, что стоимость строительства домов при подготовке договоров они подняли из-за того, что предполагали удорожание стоимости стройматериалов, — рассказывает Нурбол Ислямов. – При этом в проекте все стройматериалы и работы были рассчитаны в ценах именно 2016 года. Все расходы КПО б.в. на социальные проекты по основному соглашению возмещаются казахстанской стороной, и этот миллиард, по сути, – убытки, которые несёт наше государство.

Чтобы развеять все сомнения относительно создавшейся ситуации, ДАРЕМ по ЗКО направил запрос в управление по государственному архитектурно-строительному контролю (ГАСК). И оттуда им пришёл запрос, что удорожание строительства возможно лишь тогда, когда в проект строительства вносятся какие-либо изменения. Но никаких изменений в проекты планируемых к строительству домов не было произведено.

— Если проект терпит изменения, то его обязательно должны направить на дополнительную экспертизу в ГАСК, — объясняет Нурбол Ислямов. – Но в ГАСК нам заявили, что никаких повторных экспертиз по двум домам для жителей Берёзовки и Бестау, которые строили ТОО «Фирма АТК» и ТОО «АзияТехСтрой», не было. Значит, не должно было быть и никакого удорожания.

Все результаты своих расследований ДАРЕМ отправил в службу экономических расследований департамента госдоходов по ЗКО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 ст. 221 УК РК «Монополистическая деятельность».

Однако служба экономических расследований ДГД ЗКО уголовное дело в отношении вышеуказанных фирм прекратила, якобы из-за отсутствия состава преступления, и переквалифицировала его в административное правонарушение.

— Данное дело мы расследовали с мая 2016 года, и лишь на прошлой неделе оно рассмотрено в специализированном административном суде, – констатирует Ислямов. – Суд все административные дела прекратил в считанные дни, но нас поддержала областная прокуратура. Прокурор области вынес протест об отмене постановления адмсуда. И это дело будет возвращено на доследование.

Людмила КАЛАШНИКОВА