«Устанавливайте регуляторы для экономии тепла» — АО «Жайыктеплоэнерго»
Сегодня руководители АО «Жайыктеплоэнерго» наглядно пояснили уральцам, почему жильцы тех домов, в которых установлены приборы учета тепла, платят за тепло на 100-120 тенге больше, чем раньше.
Поводом для проведения этого мероприятия стали многочисленные обвинения горожан в адрес теплоподающей организации. Уральцы в негодовании: счётчики потребления тепловой энергии установлены, а платить за тепло стали на 100-120 тенге больше, чем раньше. Начальник тепловой инспекции при «ЖТЭ» Бекболат Камешов объясняет это следующим образом:
— Прибор учёта тепла такой же статист, как и световой счётчик. Он считает фактическое потребление тепла. Тариф 140 тенге за квадратный метр устанавливается в том случае, если температура в ваших квартирах стоит 20 градусов. Если у вас в квартире температура 26 градусов, то и платить вы соответственно вы будете больше. Для того чтобы этого не происходило, нужно устанавливать теплорегуляторы и минимизировать выдувание тепла.
Чтобы показать как на самом деле как можно сэкономить на тепле , руководители «ЖТЭ» зашли в подвал дома по адресу Гагарина 2/2, на балансе КСК «Джамбул», под председательством Юрия Красноштанова. По словам Красноштанова, дом только за март сэкономил 200 тысяч тенге.
– Всё дело в том, что мы установили в подвале теплорегулятор, который автоматически регулирует подачу тепла в квартиры, в зависимости от температуры на улице, — говорит Юрий Красноштанов. — Если на улице теплеет, то регулятор начинает меньше подавать энергии. Отсюда и экономия. Но не только регулятор позволяет контролировать энергию. Еще нужно избавляться от щелей и одинарных стеклопакетов.
К слову, подвал в доме у Красноштанова всячески ориентирован на экономию — стоят фильтры по очистке воды, трубы окрашены теплоизолирующей краской, а в подвал ведет железная утепленная дверь, ключ от который имеется только у председателя.
Дальше представители «ЖТЭ» проехали в дом по улице Гагарина 105/2, на балансе КСК «Агрореммаш», однако пройти в подвал монополистам не удалось.
— Мы просили председателя КСК «Агрореммаш»Татьяну Абрамичеву , открыть подвал, чтобы посмотреть, в каком состоянии подвал и замерить параметры теплоносителя, и увидеть, что данный дом работает с перегревом в связи с тем, что отсутствуют дроссельные устройства (сопло, шайба) говорит коммерческий директор АО «ЖТЭ» Вячеслав Солодилов. – Но наша просьба для нее ничего не значит. Во всем доме открыты окна, везде щели. А люди из этого дома жалуются на то, что в доме жарко и платят они по 202 тенге за квадратный метр.
Комитет регулирования естественных монополий обязал АО «Жайыктеплоэнерго» до конца 2017 года установить во всех домах приборы учета тепла. Установка 270 счетчиков по городу обойдется монополисту в 210 миллионов тенге.
Вот с этого и надо было начинать. Чтобы сэкономить, надо не просто установить теплорегулятор, надо выполнить утепление всего дома:
1. Во всем доме поменять все окна на энергосберегающие.
2. Все трубы отопления в подвале и на чердаке теплоизолировать.
3. Все дырки и щели в подвалах, подъезде заделать.
4. Все двери в подъезде, если они есть, оборудовать устройствами для самозакрывания (доводчики). В 9-этажных домах обычно на каждой лестничной площадке есть дверь и окно.
5. Все окна в подъезде, на лестничных площадках тоже должны быть энергосберегающие, потому что через них тепло уходит на улицу.
6. Надо утеплить перекрытия на чердаке и в подвале, чтобы туда не уходило тепло из первого и последнего этажей.
7. Но самое главное, надо утеплить наружные стены. Большинство домов в городе строилось в советские времена, когда требований по экономии тепла не было. Поэтому через стены таких домов самые большие потери тепла. А чтобы экономия была ощутимая, нужно стены утеплить 10 см пенополистиролом. А это стоит примерно 3500 за 1 кв.м.
Из всего этого вопрос: во сколько всё это обойдется и кто за это будет платить?
Кстати, теплорегулятор тоже денег стоит и его надо обслуживать регулярно. Кто за это заплатит ?
Зачем врать? Я живу на Гагарина 2/1, мы с этим счетчиком платим 2 раза больше, в доме холодно, все жалуется! Мы уже не знаем куда жаловаться.
как быть с входной, никогда незакрывающейся дверью в подъезд, если больше половины подъезда , пенсионеры с короной на голове и непризнанные гении, готовые удавиться за 3-4 тысячи тенге,ради установки современной подъездной двери с домофоном? всю осень и зиму, подъезд наполняется холодным воздухом,хотя батареи в подъезде горят! что уж говорить,про замену рассохших,деревянных подъездных окон на пластиковые? просто ацтой…как можно с такими соседями что-то изменить в лучшую сторону?
Ну в Уральске всё валят на КСК, а у нас в Аксае все счётчики тепловые по словам работников КСК полностью контролируют монополисты и работники КСК никакого отношения к ним не имеют. Тоды кто виноват что не поставлены дроссельные устройства (сопло, шайба) и почему за отопления мы стали платить на 20-25% больше чем без счётчиков. Утеплили у нас всё что можно, от подъездов и окон. Когда разгонят нынешний штат АРЕМа и наберут желающих реально работать людей туда?