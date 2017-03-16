«Устанавливайте регуляторы для экономии тепла» — АО «Жайыктеплоэнерго»

Сегодня руководители АО «Жайыктеплоэнерго» наглядно пояснили уральцам, почему жильцы тех домов, в которых установлены приборы учета тепла, платят за тепло на 100-120 тенге больше, чем раньше.

Поводом для проведения этого мероприятия стали многочисленные обвинения горожан в адрес теплоподающей организации. Уральцы в негодовании: счётчики потребления тепловой энергии установлены, а платить за тепло стали на 100-120 тенге больше, чем раньше. Начальник тепловой инспекции при «ЖТЭ» Бекболат Камешов объясняет это следующим образом:

— Прибор учёта тепла такой же статист, как и световой счётчик. Он считает фактическое потребление тепла. Тариф 140 тенге за квадратный метр устанавливается в том случае, если температура в ваших квартирах стоит 20 градусов. Если у вас в квартире температура 26 градусов, то и платить вы соответственно вы будете больше. Для того чтобы этого не происходило, нужно устанавливать теплорегуляторы и минимизировать выдувание тепла.

Чтобы показать как на самом деле как можно сэкономить на тепле , руководители «ЖТЭ» зашли в подвал дома по адресу Гагарина 2/2, на балансе КСК «Джамбул», под председательством Юрия Красноштанова. По словам Красноштанова, дом только за март сэкономил 200 тысяч тенге.

– Всё дело в том, что мы установили в подвале теплорегулятор, который автоматически регулирует подачу тепла в квартиры, в зависимости от температуры на улице, — говорит Юрий Красноштанов. — Если на улице теплеет, то регулятор начинает меньше подавать энергии. Отсюда и экономия. Но не только регулятор позволяет контролировать энергию. Еще нужно избавляться от щелей и одинарных стеклопакетов.

К слову, подвал в доме у Красноштанова всячески ориентирован на экономию — стоят фильтры по очистке воды, трубы окрашены теплоизолирующей краской, а в подвал ведет железная утепленная дверь, ключ от который имеется только у председателя.

Дальше представители «ЖТЭ» проехали в дом по улице Гагарина 105/2, на балансе КСК «Агрореммаш», однако пройти в подвал монополистам не удалось.

— Мы просили председателя КСК «Агрореммаш»Татьяну Абрамичеву , открыть подвал, чтобы посмотреть, в каком состоянии подвал и замерить параметры теплоносителя, и увидеть, что данный дом работает с перегревом в связи с тем, что отсутствуют дроссельные устройства (сопло, шайба) говорит коммерческий директор АО «ЖТЭ» Вячеслав Солодилов. – Но наша просьба для нее ничего не значит. Во всем доме открыты окна, везде щели. А люди из этого дома жалуются на то, что в доме жарко и платят они по 202 тенге за квадратный метр.