ЗКО оказалась на втором месте по падению объемов розничной торговли

Индекс физического объема розничной торговли в ЗКО в январе — феврале 2017 года составил 99.6 процентов. Такие данные привел Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

Это свидетельствует о сокращении покупательской способности населения.

При этом объем розничной торговли непродовольственных товаров сократился меньше, чем объем торговли продовольственных товаров.