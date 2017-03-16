ЗКО оказалась на втором месте по падению объемов розничной торговли
Индекс физического объема розничной торговли в ЗКО в январе — феврале 2017 года составил 99.6 процентов. Такие данные привел Комитет по статистике Министерства национальной экономики.
Это свидетельствует о сокращении покупательской способности населения.
При этом объем розничной торговли непродовольственных товаров сократился меньше, чем объем торговли продовольственных товаров.
Не может быть у нас гос.статистика замечает только повсеместное улучшение благосостояние народа. Может им премию забыли выдать))))
Ничего..потерпим..временные трудности..скоро монумент независимости поставят и тогда заживем и все купим…
УН, на кого рассчитана подобная информация? Она вызывает только вопросы. Мне, как человеку далекому от статистики, ничего не говорит «индекс физического объема розничной торговли». Что это за показатель? Как он рассчитывается? Откуда видно, что «ЗКО оказалась на втором месте по падению объемов розничной торговли»? Это хорошо или плохо, что мы на втором месте?
Создается впечатление, что Вы её просто тупо скопировали, также как и я не понимая смысла.
Это свидетельствует о сокращении покупательской способности населения.
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Может быть это говорит о том,что покупатель стал умнее и теперь выводит свои деньги за рубеж с помощью интернет — магазинов? Не буду делать рекламу конкретному интернет — магазину, просто скажу, что последние два года большинство товаров я покупаю в интернете. Зачем мне переплачивать в два — три раза больше,что бы купить такую же вещь в Уральске? Зачем я должен платить за перевозку,отчислять процент за покупку продавцу,который мне продаст этот товар,платить уборщице?Я не хочу платить со своей покупки за свет,за газ,за аренду помещения и его модернизацию,бухгалтеру,водителю,сторожу,руководителю и.т.д. Надо давно задуматься о своем, собственном,производстве и тем самым сделать свои товары,производимые у нас, конкурентно — способными с товарами производимыми за рубежом. А мы устанавливаем флагштоки и памятники. С такой политикой скоро большая армия продавцов останется без работы. Перекупщикам — спекулянтам подкрадывается пипец. А ведь перекупщики, это у нас основная сфера занятости для населения. Иностранные предприниматели снова оказались умнее и опять нашли способ,что бы до конца убить уже не только нашу производственную сферу своей конкурентно — низкой ценой, теперь они уже добрались до перекупщиков. Пожалуйста — интернет. Делай заказ и получай свой товар минуя местного спекулянта — продавца, у которого этот же самый товар ты купишь в два,а то и в три, раза дороже. Интернет — магазин проигрывает только в одном — в сроках доставки. Но ради низкой цены можно и подождать. Если брать за показатель местную розничную торговлю, то я думаю,что нет никакого снижения покупательской активности,просто покупатель стал умнее и перестал пользоваться услугами, этой самой, розничной сети,которая сдирает с него, за тот же товар,который можно купить в интернете, втридорога.