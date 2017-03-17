«Отупление будет продолжаться, потому что это выгодно»
Арина Бородина хорошо известна всем, кто отслеживает выкрутасы и гримасы отечественного телевидения: в прошлом сотрудник «Коммерсанта» и РИА «Новости», колумнист «Ведомостей», «Форбса» и «Ленты.ру», сегодня — ведущая рубрики на «Эхо Москвы». В екатеринбургский Ельцин Центр Бородина приехала с лекцией «Работа российских телеканалов в чрезвычайных ситуациях», наглядно показав, что в чрезвычайной ситуации находятся на самом деле сами российские телеканалы, ну, и мы, зрители.
От цензуры — к самоцензуре
Как мы помним, впервые формальные правила освещения телевидением чрезвычайных ситуаций были введены после теракта на Дубровке («Норд-Ост») в октябре 2002 года. Тогда погибли 130 заложников (по официальным данным), причем в основном в результате применения при освобождении анестезирующего газа и по причине неправильной эвакуации. Нормы — не брать интервью у террористов, не предоставлять им эфир, не пытаться получить и не разглашать подробности антитеррористических операций, не предлагать себя в качестве посредников, избегать натурализма в освещении и т. д. — сужали рамки дозволенного в изложении данных о терактах и катастрофах.
В дальнейшем, учуяв, «откуда ветер дует», журналисты прибегли к самоцензуре. Арина Бородина начала свой обзор с того, как в сентябре 2004–го подавался захват террористами и последующий штурм спецслужбами школы в Беслане. Основываясь на собственных дословных расшифровках телесюжетов, обозреватель напомнила: в первый день госТВ устами официальных лиц и собственных корреспондентов сообщало зрителям о захвате 354 заложников, хотя в действительности заложников было почти в 4,5 раза больше. И только НТВ вело прямой эфир штурма, Первый канал и ВГТРК первые полчаса демонстрировали развлекательные (!) программы, хотя их бригады, безусловно, не только находились, но и работали в Беслане, причем их съемками пользовались мировые СМИ. «Вопиющее нарушение профессиональных обязательств», — оценила бесланский «кейс» Бородина. (Заметим, что в другой своей лекции, в Калининграде, она обратила внимание на то, что через 10 лет после беспрецедентной для современной мировой истории бесланской трагедии о ней подробно напомнил лишь телеканал «Дождь», в полуторачасовом выпуске новостей на «России-1» Беслану уделили 49 секунд).
От себя добавим, что статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу в получении, передаче, производстве и распространении информации. Дальнейшее падение нравов на отечественном ТВ поставило под вопрос не только свободы, но и безопасность телезрителей (к слову, право на жизнь тоже гарантируется Конституцией, ее 20-й статьей). Март 2010 года, теракты в московском метро, 40 погибших. Телевидение, уже включая НТВ, не сообщает москвичам и «гостям столицы» не только о взрывах, но даже о том, что перекрыты соответствующие ветки метрополитена. В эфире — снова развлекаловка типа «Кулинарного поединка» и «Модного приговора». И так — в течение почти двух часов. «Когда я написала об этом заметку, моему начальству позвонили с одного из каналов и объяснили случившееся тем, что у них сломалась титровальная машина и не было возможности выдать информацию бегущей строкой», — вспоминает Бородина.
Та же картина — в освещении теракта в Домодедово в январе 2011-го: моментально отреагировал только телеканал «Дождь», организовав горячую линию и опрос очевидцев. Домодедово — крупнейший транспортный узел, куда прибывают не только из Москвы, но и из самых разных уголков России и мира. Однако, отдавая себе отчет в этом, официозные телеканалы подключились только через полтора часа. «Наше телевидение руководствуется не тем, чтобы информировать граждан, а отмашками и специальными распоряжениями сверху, — формулирует Бородина. — Невозможно представить, чтобы в других странах — в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Мадриде — национальные телеканалы в течение часов не давали информации о захвате школы или терактах в метро и аэропорту, там такое просто недопустимо. Я не идеализирую, издержки есть везде, но там за такие издержки уж точно не поощряют».
Спустя годы те же манеры проявились при освещении гибели российского А321 над Синаем в октябре 2015 года: наиболее очевидная (и в конце концов подтвердившаяся) версия о теракте была озвучена госбезопасностью по гостелевидению лишь через две с лишним недели и подана как сенсация, хотя уже вовсю обсуждалась в интернете и иностранными СМИ. При этом решение приостановить воздушное сообщение с Египтом было принято через неделю после катастрофы, и все эти дни россияне продолжали летать и отдыхать. А когда их эвакуировали, напомнила Бородина, никто не показал сваленные в кучи чемоданы, не поинтересовался, сколько дней эвакуированные ждали багажа, где и в каких условиях все это время жили. Зрители увидели только парадную «картинку».
Единственный раз, фиксирует телеобозреватель, когда телевидение профессионально выполнило миссию информировать и помогать, — наводнение на Дальнем Востоке в августе — сентябре 2013-го. Пострадали по меньшей мере 135 тысяч человек. «Первый канал» проводит в прямом эфире благотворительный марафон «Всем миром» с участием звезд театра, кино, эстрады, медиа, таким образом в течение дня было собрано более 800 миллионов рублей. «Это был пример, каким на самом деле может быть телевидение — созидательным и объединительным», — считает Арина Бородина.
А вот жителям Крымска, годом раньше пережившим наводнение и техногенную катастрофу, в которой погибли более 170 человек, не повезло. Ведь в бедствиях на Дальнем Востоке была повинна неодушевленная, слепая стихия, а в Крымске свою губительную роль сыграл еще и «человеческий фактор». Поэтому при освещении чрезвычайной ситуации в Крымске информацию снова долго не выдавали в эфир, а при передаче сильно дозировали. Как, например, и тот факт, что контракт на размещение 14 детей, погибших на карельском Сямозере летом прошлого года, подписывала заместитель главы департамента соцзащиты мэрии Москвы Татьяна Барсукова, в то время баллотировавшаяся в Госдуму от «Единой России».
«Понятно, что в таких случаях, как с „Норд-Остом“, Бесланом, Крымском, у зрителей возникают вопросы: как допустили, кто виноват, кого наказали? И на фоне этих вопросов у нашего телевидения, работающего не в интересах зрителей, а по санкции, конечно, не возникает идеи провести благотворительный марафон или круглый стол с обсуждением: что предпринять, чтобы такого больше не повторилось?» — объясняет Бородина.
От замалчивания — ко лжи
Ну, а с 2014 года (киевский Майдан, присоединение Крыма, война на Украине) российское телевидение переходит от умалчивания фактов к нагнетанию непроверенных предположений, полуправде, передергиваниям, подтасовкам, обобщениям и наконец откровенной лжи в изощренной геббельсовской стилистике.
В уже процитированной калининградской лекции Арина Бородина указывала: «Начиная с февраля — марта 2014 года в эфире российского гостелевидения Украину стали называть „фашистским государством“. Это дословная цитата из Дмитрия Киселева, который многократно употреблял данное выражение. Без каких-либо оговорок, все целиком именуются „фашистами“, „нацистами“, „бандеровцами“, „карателями“. Иногда говорят: „киевская хунта“ — и здесь не делают ограничений. Получается, что все жители Киева, независимо от их взглядов (а они могут и не поддерживать свое руководство), объявляются „хунтой“… Масса случаев на госканалах, прежде всего это „Россия-1“ с программой „Вести“, когда кадры взяты из совершенно других государств и приписываются происходящему на Украине… Ничего подобного никогда не было. Весь мощный ресурс телевидения работал на то, чтобы посеять в нас, телезрителях, ненависть к соседнему государству, Украине… Пропагандистский эффект успешен с точки зрения поставленных задач, телевидение нанесло сокрушительный удар по российско-украинским отношениям. Но каким способом? — Абсолютной манипуляцией сознанием людей. Совершено профессиональное преступление».
Через несколько часов эти версии отбрасываются и выдвигаются следующие, такие же сенсационные и неправдоподобные. О профессиональном расследовании и речи нет, зрителя стараются запутать на голубом глазу», — говорит Бородина. (И иллюстрирует прием дезориентации и отключения логического мышления телевизионной трактовкой причин последней крупной авиакатастрофы — Ту-154 над Черным морем. На первых порах, пока, видимо, обдумывается план интерпретации ЧП, шло повествование о погибших с упором на «личную интонацию», затем был каскад взаимоисключающих версий с одним неизменным рефреном: «это не теракт», хотя еще не расшифрованы «черные ящики» и однозначные выводы преждевременны: очевидец-рыбак разглядел темной ночью, что самолет резко задрал нос; по последним данным, пилот, наоборот, сознательно вел судно к морской глади…).
Верх цинизма — прогноз погоды в октябре 2015-го на канале «Россия 24»: «В Сирии продолжается операция российских Воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее, с точки зрения погоды, выбрано очень удачно», — как ни в чем не бывало сообщает милая юная ведущая. «Речь идет о бомбардировках, в результате которых гибнут люди, те или иные. И в такой глумливой форме передавать прогноз погоды, рекомендуемой для бомбардировок, это, на мой взгляд, вещь вопиющая, недопустимая, не только по профессионально-этическим, но общечеловеческим понятиям. Но подающаяся как ноу-хау, оригинальный прием, находка, которой страшно гордится руководство этой телекомпании, от которой оно кайфует. Это просто за гранью добра и зла, ни стыда ни совести. Вот символ того, что творится с российским телевидением», — возмущается Бородина.
Но поскольку и в искусно отрежиссированном пропагандистском спектакле тайное становится явным, не обходится и без проколов. В качестве истории-рекордсмена, «классики», Бородина называет сюжеты апреля 2014-го о некоем Андрее Петкове, который сначала предстал «немецким наемником», организующим волнения в Николаеве (подача НТВ), затем, напротив, — героем Антимайдана (версия «Вестей») и наконец — психически больным, якобы выучившим немецкий по старым грампластинкам (снова НТВ). «Не обращая внимания на этот факт, западные СМИ успели обвинить российских журналистов в инсинуации», — так попробовали выскользнуть из шизофренической ловушки «находчивые» корреспонденты того же НТВ. Стоит ли удивляться, что в этом абсурдном, но антиутопическом телезазеркалье автор сюжета «Вестей» о Петкове Антон Лядов пошел на повышение.
От ТВ для зрителей — к ТВ для Кремля
Что дальше? Будет только хуже, убеждена Арина Бородина: «Форточка возможностей получать достоверную информацию сужается и захлопывается. Нет ни одного федерального канала, где могла бы пройти информация, отличающаяся от доминирующей точки зрения. После того как летом 2014 года закрыли программу „Неделя с Марианной Максимовской“, альтернативы и аналитики, которая бы подтолкнула зрителя к тому, чтобы подумать, поразмышлять, нет».
При этом в эфире — ни слова о внутрироссийских проблемах: низких зарплатах, повышении пенсионного возраста, неподъемных ценах на лекарства и коммунальных тарифах, о ненормальном финансировании образования, медицины… По словам телеобозревателя, «единственная программа, где в какой-то степени обсуждается реальная жизнь, это „Пусть говорят“».
Закономерный вопрос: как все это терпят сами зрители? В конце концов, когда основной объем информационных выпусков выделяется «под Украину», а остальное — официоз, должно и надоесть. Бородина парирует: во-первых, подавляющему большинству соотечественников просто некуда деваться, телевидение по-прежнему остается для них главным коммуникатором. Эту роль исполняют прежде всего главные федеральные каналы — «Первый» и «Россия», которые покрывают 100% территории страны (соответственно, наиболее популярны программы «Время» и «Вести недели» — наряду с «Пусть говорят», «Голосом» и сериалами). Интернет развивается, но в отдалении от федеральных и региональных центров телевидение — бесплатное, в отличие от интернета — становится все более безальтернативным источником информации о том, что происходит в стране и мире «здесь и сейчас». (Как бы того ни хотел Алексей Навальный, по необходимости предпочитающий социальные сети.)
Во-вторых, эпатаж, использование «запрещенных приемов» (тем же Киселевым) — притягательны. Как и кошмары с ужасами, в особенности, когда они творятся на чужой земле. Сидишь перед телевизором и утешаешься: а где-то, кому-то еще хуже, где-то у власти вообще головорезы и «партия педофилов», так что все у нас слава богу. Манипулирование архетипическими страхами — то, что удается телепропагандистам лучше всего: «война», «оккупанты», «нацисты», «кругом враги» и т. д. Сталкиваясь с собственными фобиями, зритель воспроизводит затверженные с детства «лишь бы не было войны» и «не позволим!» и так уворачивается от непростой реальности. Ну, а в-третьих, как только что рассказали в «Левада-центре», около половины соотечественников в принципе не способны отличить правду от лжи.
Итак, само журналистское сообщество деградировало до положения «чего изволите?», зрительское — в плену манипуляций. Кто же тот субъект, что в силах изменить ситуацию в заданном Конституцией позитивном ключе? На взгляд Арины Бородиной — только Кремль. «Если те же люди, что сейчас руководят каналами, кстати, очень профессиональные, талантливые, работавшие при разных режимах и установках (мы бы, таким образом, обязательно добавили: циничные. — Прим. авт.) будут повернуты в другую сторону, если им будет сказано: отныне рассказываем все как есть и условный „Навальный“ входит в повестку дня, тот же Константин Семин (уроженец Екатеринбурга, одиозный корреспондент и ведущий ВГТРК, известный антилиберальными взглядами. — Прим. авт.) будет рассказывать зрителям совсем другое».
Но стоит ли полагаться на Кремль? В ответ Бородина приводит наглядный пример с недавним «Маршем Немцова»: «По центру Москвы идут люди разных возрастов, их много, и они не выглядят маргиналами. При этом несут лозунги против Путина. У зрителя возникнут внутренние вопросы, он начнет размышлять. Поэтому в эфире [во время и сразу после проведения „Марша Немцова“] говорили о чем угодно — о масленице, о фестивале сноубордистов, катании на лошадях. А сюжету о „Марше Немцова“ не дали даже 30 секунд. На моей памяти такого не было. Да, искажали численность [участников оппозиционных акций], но информацию давали. И вот впервые не показали ни кадра ни по одному из главных федеральных каналов. Я знаю телевизионные реалии и делаю вывод: это разнарядка, запрет, исходящий с самого высокого уровня, из Кремля. И это ответ тем, кто рассуждает о „кириенковской оттепели“… У меня прогноз печальный, отупление будет продолжаться, потому что это выгодно».