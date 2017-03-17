«Отупление будет продолжаться, потому что это выгодно»

Арина Бородина хорошо известна всем, кто отслеживает выкрутасы и гримасы отечественного телевидения: в прошлом сотрудник «Коммерсанта» и РИА «Новости», колумнист «Ведомостей», «Форбса» и «Ленты.ру», сегодня — ведущая рубрики на «Эхо Москвы». В екатеринбургский Ельцин Центр Бородина приехала с лекцией «Работа российских телеканалов в чрезвычайных ситуациях», наглядно показав, что в чрезвычайной ситуации находятся на самом деле сами российские телеканалы, ну, и мы, зрители.

От цензуры — к самоцензуре

Как мы помним, впервые формальные правила освещения телевидением чрезвычайных ситуаций были введены после теракта на Дубровке («Норд-Ост») в октябре 2002 года. Тогда погибли 130 заложников (по официальным данным), причем в основном в результате применения при освобождении анестезирующего газа и по причине неправильной эвакуации. Нормы — не брать интервью у террористов, не предоставлять им эфир, не пытаться получить и не разглашать подробности антитеррористических операций, не предлагать себя в качестве посредников, избегать натурализма в освещении и т. д. — сужали рамки дозволенного в изложении данных о терактах и катастрофах.

В дальнейшем, учуяв, «откуда ветер дует», журналисты прибегли к самоцензуре. Арина Бородина начала свой обзор с того, как в сентябре 2004–го подавался захват террористами и последующий штурм спецслужбами школы в Беслане. Основываясь на собственных дословных расшифровках телесюжетов, обозреватель напомнила: в первый день госТВ устами официальных лиц и собственных корреспондентов сообщало зрителям о захвате 354 заложников, хотя в действительности заложников было почти в 4,5 раза больше. И только НТВ вело прямой эфир штурма, Первый канал и ВГТРК первые полчаса демонстрировали развлекательные (!) программы, хотя их бригады, безусловно, не только находились, но и работали в Беслане, причем их съемками пользовались мировые СМИ. «Вопиющее нарушение профессиональных обязательств», — оценила бесланский «кейс» Бородина. (Заметим, что в другой своей лекции, в Калининграде, она обратила внимание на то, что через 10 лет после беспрецедентной для современной мировой истории бесланской трагедии о ней подробно напомнил лишь телеканал «Дождь», в полуторачасовом выпуске новостей на «России-1» Беслану уделили 49 секунд).

От себя добавим, что статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу в получении, передаче, производстве и распространении информации. Дальнейшее падение нравов на отечественном ТВ поставило под вопрос не только свободы, но и безопасность телезрителей (к слову, право на жизнь тоже гарантируется Конституцией, ее 20-й статьей). Март 2010 года, теракты в московском метро, 40 погибших. Телевидение, уже включая НТВ, не сообщает москвичам и «гостям столицы» не только о взрывах, но даже о том, что перекрыты соответствующие ветки метрополитена. В эфире — снова развлекаловка типа «Кулинарного поединка» и «Модного приговора». И так — в течение почти двух часов. «Когда я написала об этом заметку, моему начальству позвонили с одного из каналов и объяснили случившееся тем, что у них сломалась титровальная машина и не было возможности выдать информацию бегущей строкой», — вспоминает Бородина.

Та же картина — в освещении теракта в Домодедово в январе 2011-го: моментально отреагировал только телеканал «Дождь», организовав горячую линию и опрос очевидцев. Домодедово — крупнейший транспортный узел, куда прибывают не только из Москвы, но и из самых разных уголков России и мира. Однако, отдавая себе отчет в этом, официозные телеканалы подключились только через полтора часа. «Наше телевидение руководствуется не тем, чтобы информировать граждан, а отмашками и специальными распоряжениями сверху, — формулирует Бородина. — Невозможно представить, чтобы в других странах — в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Мадриде — национальные телеканалы в течение часов не давали информации о захвате школы или терактах в метро и аэропорту, там такое просто недопустимо. Я не идеализирую, издержки есть везде, но там за такие издержки уж точно не поощряют».

Спустя годы те же манеры проявились при освещении гибели российского А321 над Синаем в октябре 2015 года: наиболее очевидная (и в конце концов подтвердившаяся) версия о теракте была озвучена госбезопасностью по гостелевидению лишь через две с лишним недели и подана как сенсация, хотя уже вовсю обсуждалась в интернете и иностранными СМИ. При этом решение приостановить воздушное сообщение с Египтом было принято через неделю после катастрофы, и все эти дни россияне продолжали летать и отдыхать. А когда их эвакуировали, напомнила Бородина, никто не показал сваленные в кучи чемоданы, не поинтересовался, сколько дней эвакуированные ждали багажа, где и в каких условиях все это время жили. Зрители увидели только парадную «картинку».

Единственный раз, фиксирует телеобозреватель, когда телевидение профессионально выполнило миссию информировать и помогать, — наводнение на Дальнем Востоке в августе — сентябре 2013-го. Пострадали по меньшей мере 135 тысяч человек. «Первый канал» проводит в прямом эфире благотворительный марафон «Всем миром» с участием звезд театра, кино, эстрады, медиа, таким образом в течение дня было собрано более 800 миллионов рублей. «Это был пример, каким на самом деле может быть телевидение — созидательным и объединительным», — считает Арина Бородина.

А вот жителям Крымска, годом раньше пережившим наводнение и техногенную катастрофу, в которой погибли более 170 человек, не повезло. Ведь в бедствиях на Дальнем Востоке была повинна неодушевленная, слепая стихия, а в Крымске свою губительную роль сыграл еще и «человеческий фактор». Поэтому при освещении чрезвычайной ситуации в Крымске информацию снова долго не выдавали в эфир, а при передаче сильно дозировали. Как, например, и тот факт, что контракт на размещение 14 детей, погибших на карельском Сямозере летом прошлого года, подписывала заместитель главы департамента соцзащиты мэрии Москвы Татьяна Барсукова, в то время баллотировавшаяся в Госдуму от «Единой России».

«Понятно, что в таких случаях, как с „Норд-Остом“, Бесланом, Крымском, у зрителей возникают вопросы: как допустили, кто виноват, кого наказали? И на фоне этих вопросов у нашего телевидения, работающего не в интересах зрителей, а по санкции, конечно, не возникает идеи провести благотворительный марафон или круглый стол с обсуждением: что предпринять, чтобы такого больше не повторилось?» — объясняет Бородина.

От замалчивания — ко лжи

Ну, а с 2014 года (киевский Майдан, присоединение Крыма, война на Украине) российское телевидение переходит от умалчивания фактов к нагнетанию непроверенных предположений, полуправде, передергиваниям, подтасовкам, обобщениям и наконец откровенной лжи в изощренной геббельсовской стилистике.

В уже процитированной калининградской лекции Арина Бородина указывала: «Начиная с февраля — марта 2014 года в эфире российского гостелевидения Украину стали называть „фашистским государством“. Это дословная цитата из Дмитрия Киселева, который многократно употреблял данное выражение. Без каких-либо оговорок, все целиком именуются „фашистами“, „нацистами“, „бандеровцами“, „карателями“. Иногда говорят: „киевская хунта“ — и здесь не делают ограничений. Получается, что все жители Киева, независимо от их взглядов (а они могут и не поддерживать свое руководство), объявляются „хунтой“… Масса случаев на госканалах, прежде всего это „Россия-1“ с программой „Вести“, когда кадры взяты из совершенно других государств и приписываются происходящему на Украине… Ничего подобного никогда не было. Весь мощный ресурс телевидения работал на то, чтобы посеять в нас, телезрителях, ненависть к соседнему государству, Украине… Пропагандистский эффект успешен с точки зрения поставленных задач, телевидение нанесло сокрушительный удар по российско-украинским отношениям. Но каким способом? — Абсолютной манипуляцией сознанием людей. Совершено профессиональное преступление».

А чего стоит освещение гибели над Донбассом Boeing-777! Какие только версии не выдвигались государственными и подконтрольными государству каналами, к примеру: стрелявшие из «Бука» на самом деле целились в «борт № 1», на котором Владимир Путин возвращался из Латинской Америки — до того похожи раскраски российского и малайзийского лайнеров! Как это можно понять на расстоянии 10 тысяч метров, конечно, непонятно, да и неважно.