Прокуратура ЗКО проверит законность прекращения «миллиардного» дела

Публикация на сайте «Уральской недели» стала поводом для прокурорской проверки законности прекращения уголовного дела в отношении КПО б.в. Речь идет о завышенной на 1 млрд тенге, стоимости строительства двух многоэтажных домов для жителей Березовки.

Прокурор Бауыржан Ахметжан, и.о. начальника 4-го управления прокуратуры ЗКО

Вчера, 16 марта на сайте Уральской недели» была опубликована информация о том, что Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (далее ДАРЕМ) выявил, что смета расходов строительства двух девятиэтажных домов для переселения жителей поселка Березовка, была завышена на 1 млрд тенге. Собранный материал ДАРЕМ отправил в Службу экономических расследований Департамента госдоходов для возбуждения уголовного дела. Но этот орган, несмотря на внушительную сумму нарушений, возбуждать уголовное дело отказался и 20 декабря 2016 года вернул материалы в ДАРЕМ с формулировкой «нет состава преступления» и переквалифицировал это нарушение как административное правонарушение. Прокуратура Бурлинского района с постановлением Службы экономических расследований согласилась. Однако, 20 февраля этого года административный суд г.Уральска административное производство по этому делу прекратил.

Сегодня, 17 февраля, областная прокуратура провела брифинг для журналистов, в ходе которого заявила, что по факту публикации на сайте «Уральской недели» прекращенное уголовное дело истребовано, а также изучается постановление административного суда.

Бауыржан Ахметжан, и.о. начальника 4-го управления прокуратуры области сообщил журналистам, что у прокуратуры города Уральск есть сроки предусмотренные статьей 832 КоАП РК для изучения судебного акта и месячный срок для изучения материалов уголовного дела.

— В настоящее время я не могу однозначно утверждать, что постановление суда и службы экономических расследований незаконны. Мы их тщательно проверим и дадим оценку, — сказал Бауыржан Ахметжан.

Напомним, что прекращенное уголовное дело было возбуждено по статье 221 УК РК. «Монополистическая деятельность» по признакам ценового сговора. Стоит отметить, что заказчиком строительства этих двух домов выступает КПО б.в. Тендер на строительство этих домов выиграли две компании — ТОО «Фирма АТК» на 2 млрд. 427 млн тенге и ТОО «АзияТехСтрой» на 2 млрд 244 млн тенге. После того как ДАРЕМ попросил РГП «Госэкспертиза» проверить оба проекта, выяснилось, что фактическая стоимость строительства каждого из этих двух домов составила 1 млрд 800 млн тенге. Разница между проектной суммой и заявленной по тендеру составила 1 миллиард тенге.