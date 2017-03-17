Уголовное дело возбуждено из-за завышенных расходов на ремонт взлетной полосы уральского аэропорта

Взлетно-посадочная полоса уральского аэропорта снова в эпицентре скандала. Департамент госдохов возбудил уголовное дело по факту завышенных расходов на ее ремонт, который обошелся государству в 6 миллиардов тенге.

На данный момент службой экономических расследований Департамента госдоходов ЗКО расследуется уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере при транспортировке грунта, завышения сметной стоимости работ при реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, а также при поставке трансформаторных подстанций свето-сигнального оборудования для летного поля. Сумма предполагаемого ущерба, по предварительной оценке, составила 452 669 700 тенге, — сообщает сайт ratel.kz

Последствия некачественного ремонта стали заметны спустя 14 месяцев после сдачи полосы в эксплуатацию. Бетонные плиты взлетно-посадочной полосы стали проседать и перепад высот между ними составляет почти 2 см. По словам Федора Самусева, начальника аэродромной службы, этот перепад с каждой неделей увеличивается и критически опасным он станет, когда перепад между плитами достигнет 2,5 см.

— Заметили мы это недавно, примерно 13 марта, как наступили теплые дни. Мы измерили, одна плита ниже другой почти на 2 сантиметра, но это пока нормально. Мы боимся, потому что впереди теплые дни. Плиты будут еще больше оседать, — говорит Самусев.

Кроме того, на взлетной полосе в некоторые местах обламываются края бетонных плит.

— Эту проблему нужно срочно решать, пока еще мы можем принимать самолеты. После праздников приедет комиссия из облакимата, мы уже написали письмо, — говорит Федор Самусев.

Помимо областного акимата, руководство аэропорта направило письмо в компанию «К-ДорСтрой», Комитет гражданской авиации, уральскому транспортному прокурору Жаналыку ЕЛАМАНОВУ, начальнику ДКНБ ЗКО Махмуду АДЫЛГАЗИНУ.

Как известно, реконструкцией взлетно-посадочной занималось ТОО «К-Дорстрой» . Мы попытались созвониться с руководством «К- Дорстрой», секретарь с приятным голосом даже попыталась несколько раз соединить нас с человеком который отвечает за Уральский аэропорт, но ей это не удалось.

– Извините, я пытаюсь Вас соединить с замом. Но видимо, он занят, — сказала девушка.

Как сообщил директор аэропорта Раскалиев, они не участвовали в приеме в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. 9 декабря 2015 года государственная приемочная комиссия во главе с председателем Бекеном Сейдахметовым приняли взлетную полосу в эксплуатацию. Вот весь список людей, которые были в комиссии.

Стоит отметить, что с журналистами члены комиссии общаться не торопятся, то заняты, то телефон сменился или вообще — в отпуске.

«Уральская неделя» будет продолжать следить за развитием событий.

Азамат Муханов