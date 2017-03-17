В Уральске оркестр русских народных инструментов выступит с музыкальной сказкой «Морозко»

Концерт-сказка состоится завтра, 18 марта, в 17.00 часов, в ДК Молодёжи.

— Премьера сюиты «Морозко» Павла Крылова в исполнении нашего оркестра состоялась 22 февраля, — рассказала «УН» руководитель оркестра русских народных инструментов Галина Калашникова. – И завтра мы повторим её, так сказать, на бис. Руслан Джумахметов – артист Уральского драматического театра имени Островского исполнит сказку в нашем сопровождении. С помощью волшебной силы искусства мы постараемся раскрыть смысл сюжета и передать характер сказочных персонажей. Артисты окунут вас в незабываемый мир сказки! Приходите, будет очень интересно!

Билеты на музыкальную сказку «Морозко» можно приобрести уже сегодня в кассе ДК Молодёжи. Цена билета 300 тенге.