В Уральске скончался директор станции скорой помощи

Смерть Сергея Бекежанова наступила вчера, около 6 утра. Приехавшая за считанные минуты бригада «Скорой» не успела спасти своего руководителя.

Об этом «УН» сообщила заместитель директора городской станции медицинской помощи Елена Грищенко.

— Когда позвонили родственники Сергея Мадиевича и сказали, что ему плохо, мы отправили бригаду со старшим врачом к ним домой, — говорит доктор Грищенко. – Но когда «Скорая» приехала, Сергей Мадиевич уже скончался. Завтра на станции скорой помощи состоится прощание с нашим руководителем.

Со слов Елены Грищенко, предпосылок к такой скоропостижной кончине у Сергея Бекежанова не было: мужчина был полон сил и планов на будущее.

— Сергей Мадиевич вместе с нашими сотрудниками собирался ехать в Атырау на региональные соревнования между бригадами «Скорой помощи», — говорит Елена Грищенко.

Сергей Бекежанов проработал на станции скорой помощи с 2014 года. Благодаря его деятельности у каждого сотрудника станции скорой помощи появились планшеты, налажена система GPS- навигации, а сами «кареты» переведены на газовое топливо.