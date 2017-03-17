В ЗКО начали делать операции на плечевом суставе

Обучать наших специалистов – травматологов-ортопедов проводить артроскопические операции на плечевом суставе специально приехал ортопед лечебно-диагностического центра Центральной клинической больницы города Москвы Андрей Родионов.

Об этом руководство областной клинической больницы сообщило СМИ на брифинге.

— С 2010 года на базе нашей больницы мы делаем высокоспециализированные операции по артроскопии коленного сустава, эндоскопии коленного сустава, — высказался и.о. руководителя ГКП «Областная клиническая больница» Куттымурат Жаксыгалиев. – В прошлом году было принято решение закупить оборудование, обучить специалистов и делать артроскопические операции на плечевом суставе. Ежегодно мы направляем около 40 пациентов из нашей области на операции по восстановлению капсульно-связочного аппарата плечевого сустава в город Астану. Не у всех из них есть материальные возможности поехать туда. Но… теперь эти же операции мы сможем делать у нас, в Уральске, и уже с сегодняшнего дня делаем их.

Заведующий отделением травматологии Серик Кайрекешев сообщил, что приглашённый из Москвы врач травматолог-ортопед Родионов проводит мастер-классы по проведению операций на плечевом суставе. Именно под его руководством травматолог Берик Рыспаев уже провёл несколько таких операций.

— На сегодня у нас в отделении находятся пять пациентов с разными травмами плечевого сустава – трое из них спортсмены, – высказался Кайрекешев. – И двоих из них при поддержке нашего российского коллеги мы прооперировали. На сегодня у нас запланирована ещё одна операция. Двух других пациентов с патологиями плечевого сустава мы будем оперировать завтра.

Врач Андрей Родионов отметил, что травмы плечевого сустава достаточно распространённые. Но современная медицина шагнула в их излечении довольно далеко. И сейчас операции проводятся с минимальным количеством надрезов кожи и сухожилий, что значительно сокращает срок восстановления человека после операции

— Травмируют плечевой сустав зачастую спортсмены, люди физического труда, – говорит Родионов. – Мы не обещаем, что уже завтра они смогут вести такой же активный образ жизни, как и всегда. Но через время после артроскопической операции на плечевом суставе пациент безусловно вернётся к полноценной жизни.

Людмила КАЛАШНИКОВА