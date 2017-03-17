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Опубликовано: Пт, Мар 17th, 2017
552 ЗКО / Картина дня

В ЗКО бизнес преимущественно представлен в сфере торговли и услуг

Как сообщили «УН» в областном департаменте госдоходов, именно в этих отраслях есть тенденция к увеличению субъектов малого и среднего бизнеса.

торговля

Заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан Кайдаров рассказал, что общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса по области на конец 2016 года составило 45200, из них действующими (т.е. реально работают) являются 33500.

Малый и средний бизнес ЗКО в разрезе трёх лет (по данным ДГД ЗКО)

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В разрезе сфер предпринимательства лидирует торговля – 40,7%, оказанием услуг заняты 20,6%  уральских предпринимателей, строительством – 2,8%, производством — 2,3%.

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого бизнеса составила 52 млрд. 620,2 млн. тенге ( в 2015 году – 50 млрд. 126,3 млн. тенге).

Людмила КАЛАШНИКОВА

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