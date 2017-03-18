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Опубликовано: Сб, Мар 18th, 2017
1 099 Главная тема / Здорово / ЗКО / Картина дня / Свободное время

У читателей «УН» есть шанс получить сувенир с автографом Геннадия Головкина

«Уральская неделя» проводит уникальный розыгрыш призов с автографом Геннадия Головкина накануне его боя с Дэниелом Джейкобсом. Любой, кто угадает результат боя, получит блокнот и ручку с автографом GGG.

фото nur.kz

Фото nur.kz

Уважаемые читатели сайта «Уральская неделя», в преддверии боя знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина с американским бойцом Дэниелом Джейкобсом наша редакция совместно с «Цеснабанком» организовывает розыгрыш для вас.
Правила просты: вы должны угадать победителя боя, в каком раунде и с каким счетом он одержит победу. Счастливчик, назвавший правильный ответ, получит призы от «Цеснабанка»: блокнот и ручку с электронным автографом Геннадия Головкина!
Варианты своих ответов пишите в комментарии под этой записью. Три приза разыгрываются среди тех, кто наиболее точно угадает  победителя схватки, счет и номер раунда, на котором окончится бой. Заявки на прогноз принимаются до 8 часов утра 19 марта.

 

 

55 комментариев
  1. Есет:
    18 Март 2017 в 17:16

    Головкин победит накаутом в 6 раунде на второй минуте!!!

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  2. Болат:
    18 Март 2017 в 17:20

    Головкин выйграет по очкам 120-98

    0
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  3. Акмарал Шаяхметова:
    18 Март 2017 в 17:25

    Мы будем узнавать по почтовому ящику)

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  4. Айвар:
    18 Март 2017 в 17:25

    Победа головкина в 4 раунде технический накаут

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  5. Talgat_mechanic:
    18 Март 2017 в 17:36

    Вы не задавлись вопросом » В каком кафе в 7 утра можно посмотреть бой вместе с другими болельщиками?». Так где?
    Прогноз: 10 раунд, тех.нокаут

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