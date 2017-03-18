У читателей «УН» есть шанс получить сувенир с автографом Геннадия Головкина

«Уральская неделя» проводит уникальный розыгрыш призов с автографом Геннадия Головкина накануне его боя с Дэниелом Джейкобсом. Любой, кто угадает результат боя, получит блокнот и ручку с автографом GGG.

Уважаемые читатели сайта «Уральская неделя», в преддверии боя знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина с американским бойцом Дэниелом Джейкобсом наша редакция совместно с «Цеснабанком» организовывает розыгрыш для вас.

Правила просты: вы должны угадать победителя боя, в каком раунде и с каким счетом он одержит победу. Счастливчик, назвавший правильный ответ, получит призы от «Цеснабанка»: блокнот и ручку с электронным автографом Геннадия Головкина!

Варианты своих ответов пишите в комментарии под этой записью. Три приза разыгрываются среди тех, кто наиболее точно угадает победителя схватки, счет и номер раунда, на котором окончится бой. Заявки на прогноз принимаются до 8 часов утра 19 марта.