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Опубликовано: Сб, Мар 18th, 2017
883 ЗКО

В 93 селах ЗКО будут выбирать акимов

Летом этого года в Западно-Казахстанской области пройдут выборы акимов сельских округов. Депутаты области выберут акимов после того, как местные жители одобрят кандидатов.

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Как сообщил секретарь областной избирательной комиссии  Жасулан Нургожин, в области насчитывается 151 сельский округ, в 93 из которых в скором времени пройдут выборы акимов.

— Первые выборы были в 2013 году. Акимы были избраны сроком на 4 года, сейчас подошел срок. Примерно летом этого года пройдут выборы в сельских округах, — сообщил Нургожин.

По словам Нургожина, кандидатов в акимы сельских округов по закону имеет право выдвигать аким района.

— Аким района должен выдвинуть не менее двух кандидатов, потом он совместно с местным сообществом должен обсудить, одобрят они его или нет. В случае одобрения кандидатов местными жителями из этого списка, депутаты области будут выбирать акима,  — сообщил Нургожин.

Как рассказал Нургожин, в 58 сельских округах области с 2013 году уже сменились акимы, причины в основном связаны с тем, что акимы покинули должность по собственному желанию.

По закону выборы должны будут назначены за 45 дней до окончания срока полномочий действующих акимов – срок завершается в августе этого года.

 

Азамат Муханов

3 комментария
  1. Александр:
    18 Март 2017 в 13:12

    38% самоотводов, видно нелегкое это дело оправдывать доверие акима.

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  2. ас:
    18 Март 2017 в 14:35

    Это не выбор а назначение , выбор когда народ выбирает , они уже все попутали.

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  3. Сосед:
    18 Март 2017 в 15:56

    Аким с/о самая неблагодарная работа.Без денег практически без прав перед вышестоящим руководством.Ответственности хоть плач.Кто то родился,кто то умер,благоустройство посёлка и много ещё всякой работы практически без бюджета.В общем аким в посёлке отвечает за всех и за всё.И получает по шапке за все и за всех.Я туда работать не пойду.Не зовите!

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