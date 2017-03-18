В 93 селах ЗКО будут выбирать акимов

Летом этого года в Западно-Казахстанской области пройдут выборы акимов сельских округов. Депутаты области выберут акимов после того, как местные жители одобрят кандидатов.

Как сообщил секретарь областной избирательной комиссии Жасулан Нургожин, в области насчитывается 151 сельский округ, в 93 из которых в скором времени пройдут выборы акимов.

— Первые выборы были в 2013 году. Акимы были избраны сроком на 4 года, сейчас подошел срок. Примерно летом этого года пройдут выборы в сельских округах, — сообщил Нургожин.

По словам Нургожина, кандидатов в акимы сельских округов по закону имеет право выдвигать аким района.

— Аким района должен выдвинуть не менее двух кандидатов, потом он совместно с местным сообществом должен обсудить, одобрят они его или нет. В случае одобрения кандидатов местными жителями из этого списка, депутаты области будут выбирать акима, — сообщил Нургожин.

Как рассказал Нургожин, в 58 сельских округах области с 2013 году уже сменились акимы, причины в основном связаны с тем, что акимы покинули должность по собственному желанию.

По закону выборы должны будут назначены за 45 дней до окончания срока полномочий действующих акимов – срок завершается в августе этого года.

Азамат Муханов