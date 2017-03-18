В Уральске на ярмарке сельхозпродукции влёт ушли дешёвое мясо и свекла

Местные фермеры уже через три часа после начала ярмарки стали складывать в машины пустые ящики и мешки из-под овощей – народ скупил у них ту продукцию, которая на рынках города стоит процентов на 30-40 дороже.

Возле столика с молочной продукцией крестьянского хозяйства «Валентина» крутятся несколько покупателей.

— Творог, брынза, масло сливочное были, только мы их распродали уже, сметану нашу берите, катык, — бойко беседует с ними продавец Светлана Адекова. – Всё у нас натуральное, всё делаем из своего фермерского молока.

Нам женщина рассказывает, что «молочку» свою они привезли на ярмарку в 8 часов утра. И уже к 11 часам практически всё продали.

— В общей сложности у нас было 150 литров молочной продукции. А сейчас осталось пара ящиков, — говорит она. – Цены у нас оптовые. На 20 процентов дешевле, чем в магазинах, поэтому народ к нам идёт.

Большая очередь за овощами стоит возле прилавка крестьянского хозяйства «Погодаев».

Продавец Артур Молдагалиев едва успевает накладывать людям в пакеты морковь, картошку.

— Стоим здесь с 10 утра, – рассказывает парень. – Привезли картошку по 70 тенге. Она мелковата. Но народ очень хорошо её берёт. Мешков 20 уже расторговали. Морковь у нас по 75 тенге. Такая же на рынке 100 тенге стоит. Свеклы было три мешка, продавали по 70 тенге. Но люди её сразу расхватали — на рынке свеклу сейчас по 100 тенге продают за килограмм.

Пенсионерка Раиса Курашева при нас просит Артура взвесить ей три килограмма моркови.

— Хорошо, что сами фермеры овощами торгуют, местную морковку, думаем, для нас без химии выращивают.

Соседи Артура – крестьянское хозяйство «Водолей» — тоже не успевают поднимать головы от земли: сам фермер Сергей Спицын и его супруга без остановки накладывают стоящим в очереди уральцам в пакеты морковь, капусту.

— Привезли с утра почти 1 тонну урожая, — рассказывает Сергей Юрьевич нам между делом. – И практически всё уже продали. Свекла первой ушла – крупную мы по 80 тенге торговали. Капусту по 60 тенге продаём, морковь – по 50-70 тенге.

Фермер рассказывает, что хозяйство у них семейного типа. Работают в поле с супругой и детьми. Возделывают 10 гектаров земли.

— Труд адский, подъём в 4 утра. Ложимся, когда световой день заканчивается, – говорит он. – Люди овощи подешевле ищут, а они по сравнению с осенью всего на 10-15 процентов подорожали. Зато солярка в цене подскочила больше, чем вполовину. Летом прошлым ещё 80 тенге стоила, а теперь – 140. Как сажать будем, на что солярку покупать — даже боимся думать об этом.

От прилавка «Водолея» отходит семейная пара, оба нагружены пакетами и даже рюкзаком.

Орынгали и Кунсулу Азаматовы пришли на ярмарку, чтобы закупить продукты к празднику – в их планах пригласить в свой дом гостей.

— Цены приемлемые, — улыбаются супруги. – Успели мясо купить, свежее, хорошее, по 1200 тенге за килограмм, его на рынке по такой цене давно уже нет. Морковку сейчас взяли дешёвую, капусту. Хотели яйца ещё купить, их здесь по 200 тенге за десяток продают. Но там очередь огромная.

Грузовой автомобиль, где Азаматовы приобрели мясо, к нашему приходу уже пуст. Продавцы складывают в него пустые ящики.

— Двух часов со своим мясом мы не простояли, – делится продавец-экспедитор ИП «Куспанов» Руслан Исенжанов. – Полторы тонны говядины привезли. По 1200 тенге за килограмм продавали. Люди сразу в очередь выстроились, влёт всё продали. Завтра ещё привезём.

Пчеловод Николай Иванович Шепель на ярмарке заметно скучает.

— Народ ко мне почти не подходит, — объясняет он нам. — Люди дешёвую продукцию ищут — картошку, лук.

Пчёл дедушка разводит вот уже 30 лет. Колесит с ними всё лето по полям Зелёновского района – от посёлка Погодаево до совхоза Красновского.

— Как начинает жёлтая акация в мае цвести, вывожу ульи в поле, а потом – разнотравье, подсолнухи; то в одном месте стоим, то в другом, — объясняет он особенности своей работы. – Мёд мой стоит 2000 тенге за килограмм. Цену на него не меняю уже пятый год. Но… покупателей с каждым годом становится всё меньше, медок народу не по карману.

Двери грузовой «Газели» крестьянского хозяйства «Клад» распахнуты нараспашку. Внутри стоят несколько мешков с луком и несколько ящиков с морковью.

— Привезли в 10 часов полную машину овощей, – говорит хозяйка хозяйства Марина Кладчикова. – Капусту, морковь, свеклу, лук — продаем всё дешевле на 20-30 тенге, чем на рынке. Бабушки с колясочками к нам целой цепочкой выстраивались, мы их всех овощами загрузили (смеётся). Завтра с утра обязательно опять приедем.

Маргарита Васильевна Конкина идёт с ярмарки с небольшим пакетом.

— Дешёвого товара для себя я здесь не нашла, — рассказывает женщина. – Фрукты продают по той же цене, что и на рынке. «Кублей» порадовал: у них консервы здесь стоят дешевле, чем в магазинах. Я взяла овощную смесь, фасоль. Думала, может, рыба свежая будет тенге по 500. Но она здесь очень дорогая, сазан по 750-800 тенге за килограмм. Дочка просила картошку посмотреть, чтобы завтра на машине приехать и купить впрок пару мешков. Но ехать за картошкой сюда смысла не вижу: мелочь по дешёвке продают, а крупной картошки вообще нет.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Рауль УПОРОВ