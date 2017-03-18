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Опубликовано: Сб, Мар 18th, 2017
668 ЗКО / Картина дня

В Уральске воспитателям в детсадах рекомендовано не пользоваться сотовыми телефонами

Эта мера, по мнению руководства городского отдела образования, позволит педагогическим работникам и помощникам воспитателей не отвлекаться лишний раз от работы и посвящать больше внимания детям.

сотка

В областном управлении образования «УН» пояснили, что рекомендация воспитателям детских садов не пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами во время учебно-воспитательного процесса распространяется пока только на воспитателей и нянь уральских дошкольных учреждений образования. Городской отдел образования таким образом планирует повысить качество выполнения стандарта дошкольного обучения и воспитания и не допустить конфликтные ситуации и травмирование детей во время их пребывания в детском саду.

Заместитель руководителя областного управления образования Зауре Гумарова пояснила, что теперь для того, чтобы связаться с воспитателем или его помощником, родители могут звонить только на рабочий телефон детского сада.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

4 комментария
  1. Александр:
    18 Март 2017 в 12:48

    распространяется пока только на учителей уральских учреждений образования.
    ———————————
    Так на учителей или воспитателей?

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  2. 95-96:
    18 Март 2017 в 13:21

    Скорей всего, это связано с тем, что периодически в Интернет попадают фото, представляющие работников детсадов и школ в неприглядном виде.

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  3. NVP:
    18 Март 2017 в 13:48

    Ну, а что, нормально получится. Позвонят родители на рабочий телефон садика, кто-то, взяв трубку и выяснив какой воспитатель нужен, бежит в группу, зовёт воспитателя, та бежит к телефону и, пообщавшись с мамочкой, возвращается назад. Тут другая мама звонит и всё по второму кругу, никакого отвлечения от воспитательного процесса.

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