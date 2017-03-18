В Уральске воспитателям в детсадах рекомендовано не пользоваться сотовыми телефонами

Эта мера, по мнению руководства городского отдела образования, позволит педагогическим работникам и помощникам воспитателей не отвлекаться лишний раз от работы и посвящать больше внимания детям.

В областном управлении образования «УН» пояснили, что рекомендация воспитателям детских садов не пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами во время учебно-воспитательного процесса распространяется пока только на воспитателей и нянь уральских дошкольных учреждений образования. Городской отдел образования таким образом планирует повысить качество выполнения стандарта дошкольного обучения и воспитания и не допустить конфликтные ситуации и травмирование детей во время их пребывания в детском саду.

Заместитель руководителя областного управления образования Зауре Гумарова пояснила, что теперь для того, чтобы связаться с воспитателем или его помощником, родители могут звонить только на рабочий телефон детского сада.

Людмила КАЛАШНИКОВА