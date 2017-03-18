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Опубликовано: Сб, Мар 18th, 2017
1 322 ЗКО / Картина дня

В Уральске за вымогательство взятки осуждены сотрудники тюрьмы общего режима

Конвоиры Бактыгали Шайхиев и  Нурболат Баязитов получили по 7,6 и 7 лет колонии общего режима. Приговор следовало бы назвать показательным — на его оглашении присутствовало порядка пятидесяти сотрудников ДУИС.

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Капитана Баязитова заключили под стражу прямо в зале суда, так как ранее он был отпущен под залог

 

Согласно материалам уголовного дела, майор Бактыгали Шайхиев и капитан Нурболат Баязитов, будучи сотрудниками колонии общего режима, вымогали взятку с одного из осужденных.

—  Шайхиев и Баязитов требовали с осужденного Александра  Ли 200 тысяч тенге за покровительство в колонии, — пояснил судья Аскар Исмайлов. —  Осужденный дать взятку согласился, поскольку отказ от дачи взятки вызвал бы негативные последствия для него. На тот момент в суде решался вопрос о замене его наказания более мягким.

Со слов судьи, сразу же после освобождения Александр Ли направился в антикоррупционное бюро и рассказал следователям о произошедшем  в колонии.  Схема передачи взятки была проста: сразу же после освобождения Ли должен был скинуть деньги на счет предприятия брата одного из заключенных РУ 170/2.  Тремя днями позже деньги на счет ИП Казтуганова поступили.

— Думаю, что этот приговор станет уроком всем сотрудникам Департамента уголовно- исполнительной системы, — прокомментировал судья Исмайлов.

Бактыгали Шайхиев  осужден на 7,6 лет колонии общего режима, его коллега Нурболат Баязитов получил 7 лет колонии. Кроме всего прочего, экс- конвоиры были лишены воинского звания, а также имущества, добытого преступным путем.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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