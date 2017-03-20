Обладатели грантов уральских ВУЗов обязаны будет отработать по диплому

Теперь выпускники вузов, обучающиеся по государственному гранту, будут трудоустроены как минимум на три года.

Об этом во время «Прямой линии» сообщил руководитель западноказахстанского филиала Национального центра тестирования Аскар Аманбаев.

— В качестве напутствия нашим школьникам хотелось бы пожелать, чтобы они не ошиблись в выборе профессии, — сказал Аманбаев. — Прошло то время, когда получали диплом ради диплома. С этого года вводятся новые требования к обладателям государственного гранта. После окончания учебы в вузе, они будут обязаны отработать по своей специальности три года там, куда их направит комиссия по распределению. Если же закончивший вуз откажется от этой работы, вуз будет вправе обратиться в суд и потребовать возмещения затрат на обучение.

По словам Аманбаева, так государство будет контролировать насколько эффективно используются бюджетные средства для обучения молодых специалистов.

Екатерина Литвякова