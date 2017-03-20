В Казахстане программы «Жильё для молодых семей» больше нет

Отныне господдержка широких слоёв населения, в том числе и молодых семей, предусматривается в новой жилищной программе «Нұрлы жер».

Реализация квартир по направлению «Жильё для молодых семей» в республике практически завершена, сообщает информационная служба kn.kz со ссылкой на Министерство по инвестициям и развитию РК.

Напомним, что направление «Жильё для молодых семей» было предусмотрено Программой развития регионов до 2020 года. Молодые семьи в возрасте до 29 лет, проживающие в официальном браке не менее 2 лет, могли получить арендное жильё с выкупом без первоначального взноса. Направление реализовывало АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Как рассказали в Министерстве по инвестициям и развитию РК, в 2017 году строительство жилья для молодых семей завершается в Восточно-Казахстанской области. На 2018-2019 годы расходы на указанные мероприятия не предусмотрены.

Программа «Нұрлы жер» внедрена с целью помочь казахстанцам получить дешёвую ипотеку. В рамках программы предусматривается стимулирование спроса у населения через субсидирование государством части процентной ставки ипотеки, выдаваемой банками второго уровня на покупку жилья.

В 2017 году в рамках реализации программы «Нұрлы жер» ожидается ввод свыше 10 млн квадратных метров жилья. Это более 100 тыс. квартир, из них за счёт государственных инвестиций 1,6 млн квадратных метров жилья, это 28 тыс. квартир. Всего же за 15 лет – с 2017 по 2031 год – будет построено жильё для 1,5 млн семей.