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Опубликовано: Пн, Мар 20th, 2017
147 Главная тема / ЗКО

В Уральске незаконно слили отходы

В ходе проверки сотрудниками УВД Уральска была задержана ассенизаторская машина, которая сливала отходы в районе городского кладбища.

Слив

«В ходе проведения рейдовых мероприятий, был выявлен факт несанкционированного слива нечистот в канализационный колодец водителем ассенизаторской автомашины марки «Газ-5312» , — говорится в пресс релизе распространенной МПС УВД г. Уральска

Водитель ассенизаторской машины был привлечен к административной ответственности по ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» и оштрафован на 20 МРП, что составляет 45380 тенге.

По данным местной полицейской службы, с начала года в Уральске было зафиксировано 5 случаев незаконного слива отходов, нарушители также были привлечены к административной ответственности.

 

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