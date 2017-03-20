В ЗКО на обновление и  содержание автопарка чиновников в марте выделено 255 тысяч долларов

Госорганы области до конца марта намерены провести шесть госзакупок на общую сумму более 84 миллионов тенге.

Самым крупным лотом на сайте госзакупок является объявление акимата Бурлинского района. Власти этого района намерены приобрести служебный внедорожник за 23 821 428 тенге (примерно 75 492 долларов США). Срок до 30 марта 2017 года. В описании лота говорится о том, что заказчик намерен приобрести за эти деньги полноразмерный внедорожник, полноразмерный, с автоматической трансмиссией, объемом двигателя свыше 2600 куб.см.

Вторым по стоимости стало объявление аппарата акима Западно-Казахстанской области. Лот называется «Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Закупка транспортных услуг для обслуживания аппарата акима ЗКО». Общая стоимость этого лота — 22 680 062.5 (71 875 долларов США). Срок поставки – до 28 марта 2017 года. Если вы решили заработать на этой госзакупке и уже потираете руки в предвкушении барыша, спешим вас разочаровать – в объявлении уже указан приглашенный поставщик – ТОО «ХОЗУ аппарата акима области», предприятие которое уже многие годы обслуживает гараж акимата области.

Акимат Сырымского района до 24 марта также намерен приобрести дорогой внедорожник. Судя по объявлению на сайте госзакупок власти района хотят приобрести служебный полноразмерный внедорожник за 15 044 642 тенге (47 678 долларов США). Требования к автомобилю лаконичны – автоматическая трансмиссия, с объемом двигателя более 2,6 литра.

Служебный автомобиль класса С за 9 млн тенге намерен приобрести аппарат маслихата Бурлинского района. Правда эта госзакупка уже значится как завершенная.

Автомобиль класса Е за 7 740 000 тенге до конца месяца готов приобрести акимат Теректинского района. Описание лота весьма примечательны: «Автомобиль легковой, Класс Е, высший средний класс, автоматическая трансмиссия, объем 3000-3500 куб.см, усилитель руля, кондиционер, подушки безопасности».

И самым скромным приобретением этого месяца станет служебный автомобиль акима Акжайыкского района. Судя по объявлению на сайте госзакупок власти района до конца марта приобретут «Автомобиль легковой, класс внедорожник, средней размерности, механическая трансмиссия, объем 1900-2499 куб.см, с усилителем руля, с кондиционером и подушками безопасности» за 6 160 000 тенге (19 521 долларов США).