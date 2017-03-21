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Опубликовано: Вт, Мар 21st, 2017
665 ЗКО / Народные новости

Водители маршрутных автобусов Уральска вновь устроили «Формулу-1″ на дорогах

Еркин, пользователь «УН»: Недалеко от остановки «Жазира» автобусы «пятёрка» и «двадцать второй» устроили гонки. Мы ехали со скоростью около 80 км/час, а автобусы точно ехали под сотню!

авт

Стопкадр

4 комментария
  1. Уралец:
    21 Март 2017 в 13:36

    Так ты сам их обогнал и нарушил скоростной режим, сам же нарушил и наказать надо тебя..

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  2. Наталья:
    21 Март 2017 в 13:51

    Еркин, а вы знаете с какой скоростью вы должны двигаться в черте города?

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  3. NVP:
    21 Март 2017 в 13:58

    Молодец, автор. Ехал около 80 км/час, но умудрился обогнать два автобуса, которые «ехали под сотню». Спалился. :)

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  4. Валерий:
    21 Март 2017 в 15:25

    Да уж.. видать мозгов нет совсем у автора…самого его и надо наказать за скорость.. сам признался)))

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