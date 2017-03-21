Водители маршрутных автобусов Уральска вновь устроили «Формулу-1″ на дорогах
Еркин, пользователь «УН»: Недалеко от остановки «Жазира» автобусы «пятёрка» и «двадцать второй» устроили гонки. Мы ехали со скоростью около 80 км/час, а автобусы точно ехали под сотню!
Так ты сам их обогнал и нарушил скоростной режим, сам же нарушил и наказать надо тебя..
Еркин, а вы знаете с какой скоростью вы должны двигаться в черте города?
Молодец, автор. Ехал около 80 км/час, но умудрился обогнать два автобуса, которые «ехали под сотню». Спалился.
Да уж.. видать мозгов нет совсем у автора…самого его и надо наказать за скорость.. сам признался)))