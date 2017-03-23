В Киеве убит беглый депутат Госдумы Вороненков

В Киеве застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сообщил глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко в четверг, 23 марта. Убийство произошло возле отеля «Премьер-палац», на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

«Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков», — сказал Крищенко. Полиция рассматривает версию того, что это убийство является заказным. Убийца выстрелил не менее двух раз, добавил он.

Раненые нападающий и охранник Вороненкова находятся в больнице под усиленной охраной.

Личность убийцы Вороненкова пока устанавливается, заявили в МВД Украины. Убийца, предположительно, использовал пистолет ТТ, говоритсяв сообщении украинской полиции. В нем подчеркивается, что Вороненков «давал важные показания и играл ключевую роль в процессах, которые происходили на Украине».

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев написал в своем Facebook, что Вороненков сегодня шел с ним на встречу. «Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна — я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков», — добавил Пономарев.

Кроме того, Пономарев рассказал «Дождю», что Вороненков опасался за свою жизнь. «Ему была выделена государственная охрана, потому что предполагалось, что могут быть покушения со стороны российских спецслужб», — сказал Пономарев. Он также рассказал о планах Вороненкова открыть центр расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами.

Путину доложили

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве Вороненкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отказался от комментариев, заявив, что «это не наша тема», сообщает «Дождь».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — это «акт государственного терроризма со стороны России».

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в различных европейских столицах», — передает слова украинского президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко. По его словам, Вороненков «был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича относительно введения в Украину российских войск». «Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», — заключил президент Украины.

В России Вороненкова ждала тюрьма

В России бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков обвиняется в мошенничестве, Следственный комитет России (СКР) объявил его в международный розыск.

Осенью 2016 года Вороненков перебрался на Украину и впоследствии получил гражданство этой страны. В январе 2017 года экс-депутат Госдумы дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Дойче велле

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: «Новая газета» намекает, что Вороненков уехал в Киев не с пустыми руками — он мог записывать разговоры руководителей Госдумы, и теперь в руках украинских властей не просто компромат, но и, возможно, сведения, которые в России считаются государственной тайной.

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