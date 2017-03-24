Чемпионами в Уральске не становятся (лонгрид)
Перспективных спортсменов из нашей области переманивают в другие регионы страны. Там им дают то, что у нас даже пообещать не могут. Многие олимпийские чемпионы родились в Уральске, но славу чемпионов ищут на чужбине. Спортивный обозреватель «УН» Екатерина Литвякова выясняла, кто виноват и что делать?
Ну, так всюду. Вон Геннадий Головкин наш живёт с семьёй в Германии, городе Штутгарте, а тренируется в основном в США, в местечке Биг Беар, что в штате Калифорния. Человек рождён быть свободным и жить там где ему удобно и хорошо.