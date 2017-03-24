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Опубликовано: Пт, Мар 24th, 2017
2 133 Главная тема / ЗКО / Фоторепортаж

Чемпионами в Уральске не становятся (лонгрид)

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Перспективных спортсменов из нашей области переманивают в другие регионы страны. Там им дают то, что у нас даже пообещать не могут. Многие олимпийские чемпионы родились в Уральске, но славу чемпионов ищут на чужбине. Спортивный обозреватель «УН» Екатерина Литвякова выясняла, кто виноват и что делать?

Для просмотра пройдите по ссылке: Чемпионами в Уральске не становятся

Один комментарий
  1. набухался в выходные:
    24 Март 2017 в 17:50

    Ну, так всюду. Вон Геннадий Головкин наш живёт с семьёй в Германии, городе Штутгарте, а тренируется в основном в США, в местечке Биг Беар, что в штате Калифорния. Человек рождён быть свободным и жить там где ему удобно и хорошо.

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