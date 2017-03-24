Чемпионами в Уральске не становятся (лонгрид)

Перспективных спортсменов из нашей области переманивают в другие регионы страны. Там им дают то, что у нас даже пообещать не могут. Многие олимпийские чемпионы родились в Уральске, но славу чемпионов ищут на чужбине. Спортивный обозреватель «УН» Екатерина Литвякова выясняла, кто виноват и что делать?

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