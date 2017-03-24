Москва консультировала оппозицию Болгарии для победы на выборах президента

Во время предвыборной президентской кампании 2016 года Болгарская социалистическая партия получила от России секретный стратегический документ, в котором содержалась «дорожная карта» с рекомендациями для победы кандидата от социалистов Румена Радева. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пятерых действующих и бывших болгарских чиновников.

Газета отмечает, что служба безопасности Болгарии перехватила 30-страничное досье, в котором политикам рекомендуется использовать недостоверные факты в новостях, а также распространять завышенные данные социологических опросов. По информации собеседников издания, документ имеет отношение к Кремлю. Его доставил Болгарской социалистической партии «бывший российский шпион, который находится под санкциями США».

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки России Леонид Решетников, которого WSJ называет «бывшим шпионом», сообщил изданию, что действительно встречался с главой партии социалистов. Данные о «секретном стратегическом документе» он опроверг. Болгарская социалистическая партия и Министерство иностранных дел России комментировать информацию о передаче специального досье отказались.

Ранее бывший болгарский президент Росен Плевнелиев выразил уверенность в том, что Россия вмешивается во внутренние дела Болгарии и старается дестабилизировать Евросоюз. Напомним, в ноябре прошлого года, новым президентом Болгарии был избран бывший командующий ВВС Румен Радев, выступающий за отмену антироссийских санкций и разворот своей страны в сторону России.

«Коммерсант»