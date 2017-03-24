Пенсионный фонд в Уральске проведет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в следующую пятницу, 31 марта. Об этом сообщила заместитель директора западноказахстанского филиала ЕНПФ Гульмира Рашева.

— У уральцев будет возможность подробнее узнать, от чего зависит пенсия и как накопить на достойную старость, а также получить индивидуальную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, — рассказала Гульмира Рашева.