Пенсионный фонд в Уральске проведет День открытых дверей
День открытых дверей состоится в следующую пятницу, 31 марта. Об этом сообщила заместитель директора западноказахстанского филиала ЕНПФ Гульмира Рашева.
— У уральцев будет возможность подробнее узнать, от чего зависит пенсия и как накопить на достойную старость, а также получить индивидуальную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, — рассказала Гульмира Рашева.
Адрес ЕНПФ: г. Уральск, ул. Мухита, 78, 1 этаж , каб.103
А зачем? Мы итак знаем, что инвест доход очень низкий. Доход за 18 лет намного ниже чем если мы не думая тупо ложили наши деньги на теньговый депозит в любой банк. Знаем, что скоро ещё на 2% больше будут высчитывать. Хватит нас радовать уже