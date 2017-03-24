Погода -1oC
$316.56=
342.14=
5.52=
Опубликовано: Пт, Мар 24th, 2017
422 ЗКО / Картина дня

Пенсионный фонд в Уральске проведет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в следующую пятницу, 31 марта. Об этом сообщила заместитель директора западноказахстанского филиала ЕНПФ Гульмира Рашева.

Безымянный

— У уральцев будет возможность подробнее узнать, от чего зависит  пенсия и как накопить на достойную старость, а также получить индивидуальную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, — рассказала Гульмира Рашева.

Адрес ЕНПФ: г. Уральск, ул. Мухита, 78, 1 этаж , каб.103

 

Один комментарий
  1. набухался в выходные:
    24 Март 2017 в 17:56

    А зачем? Мы итак знаем, что инвест доход очень низкий. Доход за 18 лет намного ниже чем если мы не думая тупо ложили наши деньги на теньговый депозит в любой банк. Знаем, что скоро ещё на 2% больше будут высчитывать. Хватит нас радовать уже

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-24
Утром-1 ℃
Днем-1 ℃
Вечером-1 ℃
Ночью-2.55 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1031.01
Скорость ветра2.82 м/с
2017-03-25
Утром1.64 ℃
Днем1.54 ℃
Вечером1.81 ℃
Ночью0.24 ℃
Влажность93 %
ДавлениеhPa 1018.78
Скорость ветра7.21 м/с