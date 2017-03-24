У санэпидемиологов ЗКО забрали функции по защите прав потребителей
Теперь отстаивать права потребителей области будет департамент по регулированию естественных монополий.
Об этом СМИ на брифинге сообщил заместитель руководителя областного департамента по защите прав потребителей Сергей Щербина.
— Два года наш департамент занимался рассмотрений жалоб населения на некачественные товары и услуги, – отметил Сергей Щербина. – Работа была проделана большая. Если в 2015 году обращения граждан были единичны, то уже в 2016 году этих жалоб, звонков стало очень много. Так, за год к нам поступило 150 письменных обращений по фактам приобретения населением товаров и услуг ненадлежащего качества, наши специалисты дали консультации 442 потребителям, пришедшим к нам с жалобами, ещё 436 правовых консультаций получили люди, позвонившие нам на «горячую линию». По жалобам потребителей мы проводили проверки торговых точек, привлекали предпринимателей к административной ответственности по статье 415 Административного кодекса. Но… сейчас функцию по защите прав потребителей у нас забирают и передают её в департамент по защите прав потребителей. В ближайшее время наш департамент реорганизуют, по республике создаётся Комитет по охране общественного здоровья, и мы войдём в его состав.
Три специалиста юридического отдела департамента по защите прав потребителей, которые отвечали за работу по рассмотрению жалоб населения, перейдут работать под начало ДАРЕМа. Хотя, как отмечает Сергей Щербина, в работе этого отдела были задействованы и специалисты санитарно-эпидемиологического отдела, отдела технического регулирования, отдел технического регулирования, промышленный отдел.
— Большинство наших потребителей не активны в области защиты своих прав, — рассуждает Сергей Щербина. – Они просто пишут заявление, и больше ничего. Ходить в суды, добиваться справедливости люди не хотят. За два года нашей работы у нас был лишь один потребитель, который «от и до» прошёл вместе с нашим юристом все суды и добился выплаты ему компенсации за полученный вред здоровью в заведении общественного питания. Это Сергей Золотцев. Подводя итоги нашей работы, мы хотим вручить ему Благодарственное письмо.
Сергей Золотцев (на фото) – посетитель кафе «Бургер стрит +» рассказал СМИ, что вместе с юристом департамента Эльмирой Киматовой, действительно, посетил все судебные процессы по делу «Бургер стрит +».
— Я съел в этом кафе старбургер с яйцом, и буквально на следующее утро почувствовал себя плохо, — вспоминает он. – В обед попал в «Скорую», потом – в инфекционку. Там мне и поставили диагноз – сальмонеллёз. Почему ходил в суд? Не хотел спускать эту ситуацию на тормозах – если человек открыл кафе, он должен отвечать за качество приготовленной там пищи. Сейчас в кафе стараюсь не ходить, ем дома.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Нагрел руки ваш Сергей Золотцев на этом деле! В инфекционной больнице в стационаре его не было! Прокапался полдня и сорвал куш! И пришел только на одно заседание в суд! Зачем вы, г. Щербина С. излагаете неправду?! И показатели ваши из 150 обращений 33 с бургера??? Да еще наградили бедолагу! Опять статистика и борьба за показатели?! Очковтирательством занимаетесь! Ваши действия были дублирующие и ненужными, в связи с уголовным делом!! Поэтому не надо натягивать одеяло! Людей вы сами вызывали и уговорили писать заявление! А в суд потерпевшие не пришли, потому что им был выплачен моральный и материальный вред! И разъясните своим юристам, что законом предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора! Прежде чем инициировать иск в суд надлежало бы выяснить позицию ваших «подопечных»! А также поставить в извесность ответчика! Правильно у вас забрали эту функцию, и передали компетентным людям!
Если он в больнице полдня находился, значит, можно его травить? Вообще не должен капаться хоть один день, хоть один час.Клиент приходит в кафе или ресторан не для того, чтобы потом лечиться, а чтобы безопасно покушать и спокойно вернуться домой, а не в больницу.