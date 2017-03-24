В Белоруссии проходят задержания активистов оппозиции

Третьи сутки в Белоруссии продолжаются задержания оппозиционных активистов и экс-активистов. Спецслужбы приступили к работе после того, как президент Лукашенко заявил во вторник об уже задержанных нескольких десятках боевиков, которые, по его утверждению, тренировались в лагерях с оружием.

По данным лишенного регистрации в Белоруссии правозащитного центра «Весна», к полудню четверга в списке задержанных значились 17 человек. Правозащитники озаглавили мониторинг «Список задержанных за «массовые беспорядки», которых не было».

Среди задержанных — экс-активисты прекратившей деятельность в начале 2000-х незарегистрированной организации «Белый легион»; один из руководителей некогда пугавшей власти, но 10 лет назад объявившей о самороспуске молодежной организации «Зубр»; лидер нынешнего «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич (организация в Белоруссии не зарегистрирована); Сергей Пальчевский — активист, препятствовавший движению строительной техники у расстрельного урочища Куропаты.

В средине дня в четверг задержан политолог и переводчик, общественный активист, 45-летний Алесь Логвинец. «Отец не сопротивлялся, но его все равно били», — сообщил присутствовавший при задержании его сын Антон.

Лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко успел написать в «Фейсбуке» в середине дня, что задержан и находится в РУВД Московского района Минска.

Через несколько часов люди в черном остановили на дороге к кладбищу автобус и с применением силы задержали Вячеслава Сивчика — лидера движения «Разам» («Вместе»). Сивчик участвовал в похоронах своего родственника.

МВД и КГБ не комментируют задержания, официально не известно, какие обвинения предъявляются задержанным.

Между тем спецслужбы сообщают в официальной прессе об обнаруженных в ходе обысков оружии и боеприпасах.

Чем вызваны облавы?

Белорусское телевидение в вечернем выпуске новостей в среду продемонстрировало предоставленную спецслужбами съемку результатов обыска у Виктора Данилова.

На двух официальных телеканалах по-разному называли оружие, запечатленное в кадре: в одном случае — три карабина, в другом — дробовик и «калашников». Были показаны патроны, гранаты, каски. Сообщалось о найденном бронежилете, украинских листовках, памятке для участников добровольческих военизированных формирований.

Смутить человека штатского, с оружием незнакомого, могло только одно: задержанный Данилов на видео ведет себя совершенно спокойно, объясняет, что совершенствует полученные в армии навыки, стремится из литературы узнать новое.

Негосударственная газета «Наша Нива» попросила проанализировать это доступное в интернете видео знакомого с военным делом эксперта.

Неназванный эксперт (в эти дни в Белоруссии даже на «невзрывоопасные» темы редко кто соглашается давать комментарии), разбирает съемку покадрово. Утверждает: в кадре — охотничий карабин «Сайга-410″, который легально продается в Белоруссии; два гладкоствольных охотничьих ружья, владеть которыми при соответствующем разрешении могут любые белорусские охотники; АКС, по мнению эксперта, — масса-габаритный макет, пригодный для игры в страйкбол. Гранаты эксперт называет муляжами, патроны — учебными, какими молодых солдат учат заряжать магазины.

Любой, знакомый с военным делом, может провести собственную экспертизу пока еще доступного в интернете сюжета и понять, в чем опасность обнаруженных белорусскими силовиками вещдоков.

«Школа выживания», попавшая в опалу

Фамилии нескольких задержанных в эти дни связаны с объединением «Патриот» — подразделением клуба «Спутник» при входящем в министерство образования Центре творчества детей и молодежи в Бобруйске.

«Патриот» был организован в 2003 году, руководит им бывший офицер Николай Михальков — его сын Ян сейчас в числе задержанных.

О работе «Патриота» не однажды писала местная пресса: подростки в нем шефствуют над историческими и военными памятниками, встречаются с военными-ветеранами, помогают младшим организовать «Зарницу», практически всегда побеждают на городских спортивных соревнованиях.

В летнем передвижном лагере — именно в лесах Бобруйского и Осиповичского района, где, по заявлению президента Лукашенко, выявлены боевики, «которые тренировались в лагерях с оружием», — члены клуба и дети из неблагополучных семей получали навыки экстремального туризма, начальной военной подготовки (такой предмет есть в школьной программе и обязателен для старшеклассников). Эта «школа выживания», судя по публикациям в местной прессе, изменила к лучшему судьбу не одного трудного подростка.

Руководитель «Патриота» Николай Михальков сейчас избегает общения с прессой, признавшись, что шокирован арестом сына (Ян Михальков — военнослужащий) и не понимает, что происходит.

Между тем, как отмечают правозащитники, арестованным участникам и организаторам лагеря может быть предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии: «обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности».

Статья предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Разыскивается кот Леопольд

Драматичные для многих семей эти дни породили в интернете новый лозунг: «Свободу коту Леопольду!»

Дело в том, что пока Настя Дашкевич разыскивала задержанного мужа, лидера «Молодого Фронта» Дмитрия Дашкевича и показывала журналистам разбитое при задержании Диминого соратника семейное авто, в квартире Дашкевичей побывали неизвестные.

«Похоже на обыск, хотя без полного развала, — рассказывает Настя. — Стулья выставлены — может, для понятых. Димины вещи и документы наверху».

Вернувшись домой с двумя малышами на руках, Настя Дашкевич обнаружила пропажу денег — около 400 долларов, что лежали в двух конвертах, и кота Леопольда.

«Они что, кота тоже арестовали?». «Боже мой, режим уже котов арестовывает!». «Суровыя, но справядливыя стражы парадку задзяржали дзикава зьвера па падпольнай кличке Леапард, прыехавшага з Польшы-Украины для савяршэния циракта», — упражняются в остроумии белорусские пользователи соцсетей.

Свободу коту Леопольду требуют не только авторы этих интернет-комментов, но и писатель Владимир Арлов, в чьей квартире «повязали» Дашкевича и Артема Левченко.

Оппозиционные активисты в писательской квартире были обыкновенными плотниками — устанавливали новую кухню. Проголодались, заказали пиццу — вместо доставки приехали спецбойцы. В квартире Арлова выбили двери.

«На память о гостях в штатском остались пластиковые хомуты, которыми парням вязали руки. Желаю всем арестованным поскорее выйти на свободу. Отдельно переживаю за судьбу кота Дашкевичей Леопольда: когда-то в детстве бабушкина кошка спасла мне жизнь, поэтому я к этим животным испытываю симпатию. Надеюсь, что Леопольда не задержали, а он просто сбежал», — сказал прессе Владимир Арлов, вернувшись в разоренную квартиру из Гродно, где он презентовал новую иллюстрированную белорусскую историю в книге «Айчына» («Отечество»).

Признается: когда узнал о захвате в своей квартире, стал делать ошибки, подписывая книги.

Президент Лукашенко никого не боится

«Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране, и мы ничего и никого не боимся», — заявил в четверг президент Лукашенко на созванном совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что в прессу дается лишь мизер получаемой им информации по попыткам дестабилизации ситуации в стране.

«Как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем. Хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны. Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться», — заявил Лукашенко.

В тот же день на встрече с прибывшим в Минск представителем ПАСЕ Андреа Ригони (докладчик по Белоруссии комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии) президент Лукашенко объяснил, что его страна только движется к демократии и готова обсуждать проблемные вопросы.

Ригони, согласно официальным отчетам о встрече, заявил, что хочет понять страну изнутри, прежде чем презентовать свой доклад о ситуации в Белоруссии.

Между тем информационные ленты сообщают о новых задержаниях: четверо активистов и два журналиста задержаны в Бобруйске при попытке попасть на судебное заседание над ранее задержанными. В Минске у подъезда своего дома задержан заместитель председателя оппозиционной политике Лукашенко Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов.

Лидер ОГП Анатоий Лебедько отбывает назначенные судом 15 суток административного ареста после участия в «Митинге нетунеядцев» в районном центре Молодечно.

На свободу Лебедько должен выйти после 25 марта — белорусского Дня Воли, участие демонстрантов в котором задержаниями и «разоблачениями» в официальных СМИ пытаются минимизировать белорусские власти.

BBC