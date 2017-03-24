Управление здравоохранения ЗКО возглавил 35-летний «болашаковец»
На конкурсной основе и по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан на данную должность назначен 35- летний Канат Тосекбаев
Канат Тосекбаев окончил Казахский государственный медицинский университет (2005 г.), Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак» (2008 г.). Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе Стажировка в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения.
Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич начал трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи.
2008-2009 гг. – советник Председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана;
2009-2010гг. – ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана;
2010-2013 гг. – главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана;
2013 -2015 гг. – Руководитель «Санаторий Алматы».
С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.
Напомним, 31 января этого года, Камидолла Ирменов покинул пост начальника Управления здравоохранения ЗКО, а уже на следующий день экс-глава облздрава ЗКО устроился на новую работу
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Судя по трудовой деятельности, крутой спец в медицине
Ну что можно сказать.
Слава богу, что не 15 летнего, чье го нибудь сынка.
Не назначили, порулить.
Я думаю и в уральск, счас полно стоят на рынке, которые стажировались в америке во время обучения в вузе.
в 26 лет советник председателя правления, видимо грамотный спец. А практика где—о которой все так талдычат в гос.службе, что все должны пройти от низов. Круто и в то же время печально, медицина жжет.
интересно в Уральске есть 35-летний фельдшер, знающий изнутри систему местной медицины, готовый возглавить её?
зы. с юга полными вагонами….
Кошмар, ну как можно, ведь такой ответственный участок работы, а назначают молодого Болашакера с другой планеты, который всю жизнь прожил в руководящих кругах, ну честное слово, сколько можно , просто параллельная вселенная какая-то …
Мое мнение это супер! Надо назначать молодых и граммотных специалистов! Нечего сидеть на одном и том же месте по 10-15 лет без КПД, успехов Вам Канат Дуйсенбаевич!!! Добро пожаловать в ЗКО УЗ.
Прочитав послужной список как то невольно возник вопрос, для чего нужно было столько лет учиться , в институте лет 6-7, далее в Ганновере и далее в США, чтобы потом не работать врачем практикующим?
Мое мнение, это не очень уж хорошо! Конечно, надо назначать молодых и грамотных специалистов, но только не тех, кто уже поработал в южных областях, юг быстро делает из хорошего специалиста, очень хорошего коррупционера… Ладно, жизнь покажет…
Скоро будете задницу целовать у Ирменова а сколько было кривотолков про него !??Жаль акиму области такую ответственную отрасль дать мальчику ни дня толком не дежурившего ночью не говоря о больныx?!!жаль !!Как же быстро забыли про Айзат которая за 9 месяцев разрушила систему здравооxранения ?!!очень жаль
Есть люди которые которые и за всю жизнь не осваивают того что другие за год. Надеюсь он один из тех кому нужно немного времени на раскачку.
На таких постах как раз таки нужен хороший управленец, а не например хирург от Бога.
Старые пердуны должны уступить дорогу молодым