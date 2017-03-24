Управление здравоохранения ЗКО возглавил 35-летний «болашаковец»

На конкурсной основе и по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан на данную должность назначен 35- летний Канат Тосекбаев

Канат Тосекбаев окончил Казахский государственный медицинский университет (2005 г.), Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак» (2008 г.). Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе Стажировка в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения.

Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич начал трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи.

2008-2009 гг. – советник Председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана;

2009-2010гг. – ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана;

2010-2013 гг. – главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана;

2013 -2015 гг. – Руководитель «Санаторий Алматы».

С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.

Напомним, 31 января этого года, Камидолла Ирменов покинул пост начальника Управления здравоохранения ЗКО, а уже на следующий день экс-глава облздрава ЗКО устроился на новую работу

Акмарал ШАЯХМЕТОВА