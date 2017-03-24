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Опубликовано: Пт, Мар 24th, 2017
2 244 Власть / ЗКО / Картина дня

Управление здравоохранения ЗКО возглавил 35-летний «болашаковец»

На конкурсной основе и по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан на данную должность   назначен 35- летний Канат  Тосекбаев

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Канат Тосекбаев окончил Казахский государственный медицинский университет (2005 г.), Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак» (2008 г.). Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе Стажировка в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения.

Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич начал трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи.

2008-2009 гг. – советник Председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана;

2009-2010гг. – ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана;

2010-2013 гг. – главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана;

2013 -2015 гг. – Руководитель «Санаторий Алматы».

С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.

Напомним, 31 января этого года, Камидолла Ирменов покинул пост начальника Управления здравоохранения ЗКО, а уже на следующий день экс-глава облздрава ЗКО устроился на новую работу

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

10 комментариев
  1. Галина:
    24 Март 2017 в 19:09

    Судя по трудовой деятельности, крутой спец в медицине

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  2. Справедливость:
    24 Март 2017 в 19:38

    Ну что можно сказать.
    Слава богу, что не 15 летнего, чье го нибудь сынка.
    Не назначили, порулить.
    Я думаю и в уральск, счас полно стоят на рынке, которые стажировались в америке во время обучения в вузе.

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  3. пациент:
    24 Март 2017 в 19:39

    в 26 лет советник председателя правления, видимо грамотный спец. А практика где—о которой все так талдычат в гос.службе, что все должны пройти от низов. Круто и в то же время печально, медицина жжет.

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  4. HumptyDumpty:
    24 Март 2017 в 20:55

    интересно в Уральске есть 35-летний фельдшер, знающий изнутри систему местной медицины, готовый возглавить её?
    зы. с юга полными вагонами….

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  5. Взяток брать не будет походу ...:
    24 Март 2017 в 21:00

    Кошмар, ну как можно, ведь такой ответственный участок работы, а назначают молодого Болашакера с другой планеты, который всю жизнь прожил в руководящих кругах, ну честное слово, сколько можно , просто параллельная вселенная какая-то …

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  6. Динара:
    24 Март 2017 в 21:34

    Мое мнение это супер! Надо назначать молодых и граммотных специалистов! Нечего сидеть на одном и том же месте по 10-15 лет без КПД, успехов Вам Канат Дуйсенбаевич!!! Добро пожаловать в ЗКО УЗ.

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  7. Yula:
    24 Март 2017 в 21:34

    Прочитав послужной список как то невольно возник вопрос, для чего нужно было столько лет учиться , в институте лет 6-7, далее в Ганновере и далее в США, чтобы потом не работать врачем практикующим?

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  8. Абеке:
    24 Март 2017 в 22:22

    Мое мнение, это не очень уж хорошо! Конечно, надо назначать молодых и грамотных специалистов, но только не тех, кто уже поработал в южных областях, юг быстро делает из хорошего специалиста, очень хорошего коррупционера… Ладно, жизнь покажет…

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  9. Пипец:
    24 Март 2017 в 22:41

    Скоро будете задницу целовать у Ирменова а сколько было кривотолков про него !??Жаль акиму области такую ответственную отрасль дать мальчику ни дня толком не дежурившего ночью не говоря о больныx?!!жаль !!Как же быстро забыли про Айзат которая за 9 месяцев разрушила систему здравооxранения ?!!очень жаль

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  10. .:
    24 Март 2017 в 22:50

    Есть люди которые которые и за всю жизнь не осваивают того что другие за год. Надеюсь он один из тех кому нужно немного времени на раскачку.
    На таких постах как раз таки нужен хороший управленец, а не например хирург от Бога.
    Старые пердуны должны уступить дорогу молодым

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